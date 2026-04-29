Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK final maçı nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin merakla beklenen resmi açıklamayı yaptı. Yapılan duyuru ile birlikte hem final maçının tarihi hem de oynanacağı stat ve başlama saati netlik kazandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK final maçı nerede oynanacak? Detaylar...

ZIRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından güncellenerek yeniden belirlendi. TFF’nin resmi açıklamasına göre final karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü oynanacak.

ZİRAAT KUPASI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Resmi açıklamaya göre final karşılaşması 20.45’te başlayacak.

ZTK FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF’nin yaptığı duyuruya göre final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak.

Dilara Yıldız
