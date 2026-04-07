Ziraat Bankkart Galatasaray maçı hangi kanalda, Ziraat Bankkart Galatasaray nereden CANLI izlenir?

HAPOEL TEL AVİV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague’in en dişli ekiplerinden Hapoel Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko arasındaki büyük mücadele, 7 Nisan Salı günü (bugün) oynanacak. Tel Aviv’deki Drive in Arena Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı dev maçın başlama saati ise 19:00 olarak açıklandı. Temsilcimizin galibiyet hedefiyle çıkacağı bu kritik müsabaka, grubun kaderini doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ İZLEME YOLU VAR MI?

Basketbol tutkunları arama motorlarında yoğun bir şekilde "Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle" sorgulamasını yapıyor. Dev derbi, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca Azerbaycan kanalı Idman TV de bu heyecan dolu karşılaşmayı izleyicilerine ulaştıracak.

• S Sport: Tivibu 73. kanal ve Turkcell TV+ 77. kanal üzerinden izlenebilir.

• S Sport Plus: İnternet tabanlı platform üzerinden üyelikle erişim sağlanabilir.

• Idman TV: Azerspace 46E uydusu üzerinden takip edilebilir.

EUROLEAGUE DEV MAÇI: PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

Mücadeleyi televizyon başında veya dijital platformlarda takip etmek isteyenler için seçenekler oldukça geniş. S Sport platformu hem uydu hem de internet üzerinden şifreli yayın yaparken, Idman TV üzerinden de alternatif izleme şansı bulunuyor. Fenerbahçe Beko'nun deplasmandaki bu zorlu sınavında, temsilcimizin alacağı bir galibiyet Avrupa yürüyüşünde büyük bir avantaj sağlayacak.