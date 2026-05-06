Zeynep Yılmaz kimdir? Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Tasarım dünyasındaki çalışmaları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Yılmaz, özellikle Acun Ilıcalı ile olan evliliği sonrası geniş kitleler tarafından tanınan isimlerden biri oldu. “Zeynep Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları yeniden merak konusu olurken, hem kariyeri hem de yaşamına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Zeynep Yılmaz kimdir? Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kaç yaşında, nereli?

ZEYNEP YILMAZ KİMDİR?

Zeynep Yılmaz, Türk iç mimar, tasarımcı ve Thanx Mimarlık’ın kurucusudur. Aynı zamanda Acun Ilıcalı’nın eski eşi olarak da tanınmaktadır. İşletme eğitimi aldıktan sonra kariyerini tasarım ve mimarlık alanına yönlendirmiştir.

ZEYNEP YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

1976 doğumlu olan Zeynep Yılmaz, 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

ZEYNEP YILMAZ NERELİ?

Zeynep Yılmaz’ın Türkiye doğumlu olduğu bilinmektedir. Eğitim hayatını İstanbul’da sürdürmüştür.

ZEYNEP YILMAZ’IN KARİYERİ

Zeynep Yılmaz, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kariyerine medya sektöründe adım atmış, Cine5’te film satın alma biriminde çalışmıştır. Daha sonra tasarıma olan ilgisiyle iç mimarlık alanına yönelerek Thanx Mimarlık’ı kurmuştur.

Profesyonel yaşamında mimari ve iç tasarım projeleriyle tanınan Yılmaz, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol almaktadır. Özel hayatında ise 2003–2016 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kalmış ve bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı olmuştur.

