Zeynep Sönmez maçı nereden canlı izlenir, Zeynep Sönmez tenis maçı hangi kanalda?

Zeynep Sönmez’in yer aldığı turnuvalar, ulusal ve uluslararası yayın platformlarında geniş kitlelere ulaşıyor. Bu nedenle sporseverler “ Zeynep Sönmez tenis maçı hangi kanalda?” sorusuna yanıt ararken, yayıncı kuruluşlar ve dijital izleme seçenekleri yoğun ilgi görüyor. Maçın canlı yayın bilgisi, karşılaşma programına göre netleşirken tenis takipçileri alternatif izleme kanallarını da araştırıyor.

A.LI – ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wimbledon kapsamında oynanacak A.Li ile Zeynep Sönmez arasındaki karşılaşma, tenis severlerin gündeminde yer alıyor. Kritik mücadele için “maç hangi kanalda yayınlanacak?” ve “saat kaçta başlayacak?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, yayın bilgileri de netleşti.

MAÇ 29 HAZİRAN 2026’DA OYNANACAK

A.Li – Zeynep Sönmez karşılaşması, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü Wimbledon turnuvası kapsamında oynanacak. Tenis dünyasının yakından takip ettiği mücadele, Londra’daki Kort 15 Stadyumu’nda gerçekleşecek.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Turnuva programına göre A.Li – Zeynep Sönmez maçı saat 14:15’te başlayacak. Karşılaşmanın başlama saatiyle birlikte tenis severlerin ekran başına geçmesi bekleniyor.

A.LI – ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Türkiye’de farklı yayın platformları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Yayıncı kuruluşlar arasında S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor Yıldız yer alıyor. Bu kanallar üzerinden karşılaşma hem televizyon hem de dijital platformlarda takip edilebilecek.

S SPORT YAYIN BİLGİLERİ

S Sport, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformu aracılığıyla şifreli yayın hizmeti sunuyor. Tenis severler bu kanal üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek.

S SPORT PLUS PLATFORM DETAYLARI

S Sport Plus, dijital bir yayın platformu olarak internet üzerinden şifreli yayın hizmeti sağlıyor. Kullanıcılar mobil cihazlar, akıllı televizyonlar ve bilgisayarlar üzerinden maçı canlı olarak izleyebiliyor.

TRT SPOR YILDIZ ŞİFRESİZ YAYIN SEÇENEĞİ

TRT Spor Yıldız ise Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan şifresiz olarak izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişim sağlanabiliyor.