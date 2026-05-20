Zeynep Selvili kimdir? Zeynep Selvili kaç yaşında, nereli?

Psikoloji alanındaki çalışmaları ve uzmanlık eğitimleriyle tanınan Zeynep Selvili Çarmıklı, son dönemde merak edilen isimler arasında yer alıyor. “Zeynep Selvili kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları sıkça araştırılırken, akademik geçmişi ve kariyeri de dikkat çekiyor. İşte Zeynep Selvili hakkında merak edilen detaylar…

ZEYNEP SELVİLİ KİMDİR?

Zeynep Selvili Çarmıklı, 1987 yılında İzmir’de doğmuş Türk psikologdur. Psikoloji alanındaki eğitimine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam etmiş, Miami Üniversitesi’nde sinema ve psikoloji alanlarında çift anadal yaparak mezun olmuştur. Ardından New York Üniversitesi’nde uygulamalı psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Uzmanlık alanı bilişsel davranışçı terapi, şema terapi ve mindfulness temelli yaklaşımlardır.

ZEYNEP SELVİLİ KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Selvili Çarmıklı 1987 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

ZEYNEP SELVİLİ NERELİ?

Zeynep Selvili Çarmıklı İzmir doğumludur. Eğitim hayatının bir bölümünü yurt dışında sürdürmüş, ardından Türkiye’ye dönerek çalışmalarına devam etmiştir.

ZEYNEP SELVİLİ’NİN KARİYERİ

Zeynep Selvili Çarmıklı, Amerika’da aldığı eğitimler sırasında Albert Ellis Enstitüsü ve New York Aile Sağlığı Enstitüsü gibi kurumlarda çeşitli terapi eğitimleri almıştır. Depresyon, kaygı bozuklukları, travma sonrası stres ve aile terapisi gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır. Türkiye’ye dönüşünün ardından PsikoNet bünyesinde görev almış, “İyi Hissetmek TV” adlı psikoloji programında yayınlar gerçekleştirmiştir. Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve mindfulness alanlarında eğitimler vermiş, Türkiye’nin ilk Öz-Şefkatli Farkındalık eğitmenlerinden biri olmuştur. Hâlen klinik çalışmalarına ve akademik eğitimlerine devam etmektedir.