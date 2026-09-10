Zeynep Demirhan kimdir? Zeynep Demirhan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Zeynep Demirhan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Genç yaşlarda sosyal medya içerikleri üretmeye başlayan Demirhan'ın doğum tarihi, memleketi ve özel hayatına ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Zeynep Demirhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zeynep Demirhan'ın kariyerinde hangi çalışmalar bulunuyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP DEMİRHAN KİMDİR?

Zeynep Demirhan, sosyal medyada paylaştığı içerikler ve dikkat çeken tarzıyla tanınan sosyal medya fenomenlerinden biridir. 19 Eylül 1999 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Demirhan, genç yaşlardan itibaren sosyal medyaya ilgi duymaya başlamış ve bu alanda içerik üretmiştir. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Zeynep Demirhan, özellikle Çağan Şengül ile olan birlikteliğiyle merak edilmektedir.

ZEYNEP DEMİRHAN KAÇ YAŞINDA?

19 Eylül 1999 doğumlu olan Zeynep Demirhan, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Genç yaşlarda sosyal medya çalışmalarına başlayan Demirhan, eğitim hayatını ve sosyal medya kariyerini bir arada sürdürmektedir.

ZEYNEP DEMİRHAN NERELİ?

Zeynep Demirhan, Ankara’da doğmuştur ve aslen Ankaralıdır. Çocukluk yıllarını ve hayatının bir bölümünü Ankara’da geçiren Demirhan, eğitim hayatı nedeniyle bir dönem İstanbul’da da yaşamıştır.

ZEYNEP DEMİRHAN'IN KARİYERİ

Zeynep Demirhan, sosyal medya kariyerine genç yaşlarda adım atmıştır. 2018 yılında YouTube ve Instagram gibi platformlarda içerik üretmeye başlayan Demirhan, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demirhan, içerik üreticisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.