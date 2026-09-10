Haberler

Zeynep Demirhan kimdir? Zeynep Demirhan kaç yaşında, nereli?

Zeynep Demirhan kimdir? Zeynep Demirhan kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeynep Demirhan, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Özellikle Çağan Şengül ile olan birlikteliğiyle merak edilen Demirhan'ın hayatı araştırılıyor. “Zeynep Demirhan kimdir?”, “Zeynep Demirhan kaç yaşında, nereli?” ve “Zeynep Demirhan ne iş yapıyor?” sorularının yanıtı merak konusu oldu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Zeynep Demirhan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Genç yaşlarda sosyal medya içerikleri üretmeye başlayan Demirhan'ın doğum tarihi, memleketi ve özel hayatına ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Zeynep Demirhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zeynep Demirhan'ın kariyerinde hangi çalışmalar bulunuyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP DEMİRHAN KİMDİR?

Zeynep Demirhan, sosyal medyada paylaştığı içerikler ve dikkat çeken tarzıyla tanınan sosyal medya fenomenlerinden biridir. 19 Eylül 1999 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Demirhan, genç yaşlardan itibaren sosyal medyaya ilgi duymaya başlamış ve bu alanda içerik üretmiştir. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Zeynep Demirhan, özellikle Çağan Şengül ile olan birlikteliğiyle merak edilmektedir.

ZEYNEP DEMİRHAN KAÇ YAŞINDA?

19 Eylül 1999 doğumlu olan Zeynep Demirhan, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Genç yaşlarda sosyal medya çalışmalarına başlayan Demirhan, eğitim hayatını ve sosyal medya kariyerini bir arada sürdürmektedir.

ZEYNEP DEMİRHAN NERELİ?

Zeynep Demirhan, Ankara’da doğmuştur ve aslen Ankaralıdır. Çocukluk yıllarını ve hayatının bir bölümünü Ankara’da geçiren Demirhan, eğitim hayatı nedeniyle bir dönem İstanbul’da da yaşamıştır.

ZEYNEP DEMİRHAN'IN KARİYERİ

Zeynep Demirhan, sosyal medya kariyerine genç yaşlarda adım atmıştır. 2018 yılında YouTube ve Instagram gibi platformlarda içerik üretmeye başlayan Demirhan, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demirhan, içerik üreticisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır

Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklama
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga: Doktor ve medya mensupları dahil 9 gözaltı

Aralarında ünlü muhabir de var! Kozinoğlu soruşturmasında 9 gözaltı

Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir

Bakan korkunç ihtimali açıkladı! Gülistan dosyasının seyri değişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alihan Kuriş soruşturmasında kritik gelişme! Almanya'dan yardım istendi

Süleymancılar dosyası o ülkeye uzandı! Türkiye'den kritik hamle
Yeni iPhone'da o tuşu aramayın! Apple radikal bir karar aldı

Yeni iPhone'da o tuş artık yok
Tekneyle kaçacaklardı, kıskıvrak yakalandılar! 9 FETÖ şüphelisi ile kaptan adliyede

Tekneyle kaçacaklardı! Rotaları adliye oldu
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama

Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi

İç savaş yeniden alevlendi! Ülke haritası 24 saat içinde değişti
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Türkiye'yi heyecanlandıran hamle
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıkacak! Çoklu cinsel ilişki detayı iddianamede

İlk kez hakim karşısına çıkacak! Çoklu cinsel ilişki detayı bomba