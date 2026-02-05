CHP'li siyasetçi Zeydan Karalar'ınhakkında verilen karar, İstanbul'da devam eden "Aziz İhsan Aktaş" davasında bugün mahkeme heyetinin verdiği kararla resmiyet kazandı. Zeydan Karalar hapisten çıktı mı, tahliye oldu mu?

ZEYDAN KARALAR HAPİSTEN ÇIKTI MI, TAHLİYE OLDU MU?

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanık hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Duruşma savcısı ise toplam 30 kişinin tutukluluklarının devamını talep etti.

SAVCI ARALARDAKİ 3 SANIK İÇİN TAHLİYE TALEP ETTİ

Duruşma savcısı, İbrahim Halil Çalış, Oktay Aktaş ve İbrahim Koçyiğit hakkında adli kontrol şartıyla tahliye talebinde bulundu. Savcı, kararını sanıkların sağlık raporları, tutukluluk süreleri ve dosya kapsamına göre değerlendirdiğini belirtti.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMI VE DELİL DURUMU

Savcı, diğer sanıklar için ise tutukluluk hallerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Kararda, suçların vasfı ve mahiyeti, mevcut deliller ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı öne çıkarıldı.

DURUŞMA AVUKAT SAVUNMALARI İLE DEVAM EDİYOR

Ara kararın açıklanmasının ardından duruşmada, tutuklu sanıkların avukat savunmalarına geçildi. Mahkeme süreci, sanık ve avukat savunmalarıyla devam ediyor.