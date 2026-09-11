Zeki Murat Göle kimdir, Zeki Murat Göle kaç yaşında, hangi takımları yönetti?

Zeki Murat Göle hakkında araştırmalar hız kazandı. Kariyeri boyunca farklı görevlerde bulunan ve özellikle Fenerbahçe ile adı öne çıkan Zeki Murat Göle’nin yaşı, futbol geçmişi ve çalıştırdığı takımlar merak ediliyor. Zeki Murat Göle kimdir, kaç yaşında, hangi takımları yönetti? İşte detaylar...

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zeki Murat Göle, Türk futbolunda özellikle Fenerbahçe'deki uzun süreli teknik ekip görevleriyle tanınan deneyimli teknik adamlardan biridir. Sarı-lacivertli kulübün altyapısında başlayan antrenörlük kariyerini A takım seviyesine taşıyan Göle, farklı dönemlerde Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük ve geçici teknik direktörlük görevlerini üstlendi. Peki, Zeki Murat Göle kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları yönetti? İşte deneyimli teknik adamın kariyerine ilişkin merak edilenler.

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

Zeki Murat Göle, 26 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Göle, futbolculuk kariyerinden ziyade antrenörlük alanında ilerledi.

Antrenörlük kariyerine 2008 yılında Fenerbahçe'nin altyapısında başlayan Göle, genç takım kategorilerinde çeşitli görevlerde bulundu. TFF kayıtlarına göre 2008-2009 sezonundan itibaren Fenerbahçe'nin genç takım yapılanmasında görev alan Göle, ilerleyen yıllarda U18, U21, U16 ve U17 seviyelerinde çalıştı.

ZEKİ MURAT GÖLE KAÇ YAŞINDA?

26 Eylül 1979 doğumlu olan Zeki Murat Göle, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan teknik adamın UEFA Pro lisansı bulunuyor.

ZEKİ MURAT GÖLE HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ?

Zeki Murat Göle'nin teknik direktörlük kariyeri büyük ölçüde Fenerbahçe ile şekillendi. Kariyeri boyunca başka bir Süper Lig takımının başında düzenli olarak görev almayan Göle, sarı-lacivertli ekipte farklı dönemlerde geçici teknik direktör olarak takımın başına geçti.

Göle, Fenerbahçe U16 ve Fenerbahçe U17 takımlarında teknik direktörlük yaptı. A takım seviyesinde ise 2020, 2021-2022 ve 2025-2026 sezonlarında geçici teknik direktör olarak görev aldı. Transfermarkt kayıtlarına göre 2020'de iki, 2021-2022 sezonunda dört, 2025-2026 sezonunda ise üç maçta takımın başında yer aldı.

ZEKİ MURAT GÖLE'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

Göle'nin kariyerindeki en önemli bölüm Fenerbahçe A takımındaki yardımcı antrenörlük dönemi oldu. Deneyimli teknik adam, yıllar içerisinde Vítor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Phillip Cocu, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus ve José Mourinho gibi teknik direktörlerin ekiplerinde görev yaptı.

TFF'nin resmi kayıtlarında da Göle'nin 2014'ten itibaren A takım seviyesinde çeşitli görevler üstlendiği ve 2026-2027 sezonu için de Fenerbahçe profesyonel takım antrenörü olarak kayıtlı olduğu görülüyor.

ZEKİ MURAT GÖLE'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Zeki Murat Göle, Fenerbahçe'de geçici teknik direktör olarak görev yaptığı dönemlerde kısa süreliğine takımın sorumluluğunu üstlendi. Kariyerinin önemli bölümünü yardımcı antrenör olarak geçiren Göle, kulübün teknik kadrosunda istikrarlı şekilde görev yapan isimlerden biri olarak öne çıktı.

Özellikle Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliklerinin yaşandığı dönemlerde takımın başına geçmesi, Göle'nin kamuoyunda daha fazla tanınmasını sağladı. Buna karşın teknik adamın kariyerinin temelini altyapı ve A takım yardımcı antrenörlüğü oluşturuyor.