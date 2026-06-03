Zehra Güneş Melissa Vargas olayı nedir, Zehra Güneş Melissa Vargas barıştı mı, küs mü?

Son dönemde A Milli Takım’ın iki önemli ismi Zehra Güneş ile Melissa Vargas arasında bir sorun olup olmadığına dair iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Taraftarlar, ikilinin arasında gerçekten bir kırgınlık olup olmadığını ve “barışma” iddialarının doğruluğunu öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

ZEHRA GÜNEŞ VE MELISSA VARGAS KÜS MÜ

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Melissa Vargas’ın, yakın arkadaşı olarak gösterilen Zehra Güneş’i Instagram’da takip etmeyi bıraktığı öne sürüldü. Bu gelişme kısa sürede taraftarlar arasında büyük yankı uyandırırken, iddialar “kriz” yorumlarını da beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYA HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

İddiaların yayılmasıyla birlikte voleybolseverler iki yıldız oyuncunun sosyal medya hesaplarını incelemeye başladı. Zehra Güneş’in ise Melissa Vargas’ı takip etmeye devam ettiği görülürken, bu durum sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

VOLEYBOLSEVERLER AÇIKLAMA BEKLİYOR

Ortaya atılan “küsme” ve “kriz” iddialarına rağmen iki oyuncudan da herhangi bir doğrulama gelmedi. Taraftarlar, Zehra Güneş ve Melissa Vargas’tan gelecek olası açıklamayı beklerken, iddiaların gerçek olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

FİLENİN SULTANLARI'NDA GÖZLER SAHAYA ÇEVRİLDİ

Yaşanan tartışmaların ardından dikkatler yeniden A Milli Kadın Voleybol Takımı’na çevrildi. Hem Zehra Güneş hem de Melissa Vargas, Filenin Sultanları’ndaki performanslarıyla Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeye devam ediyor.