Zalgiris Kaunas Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Zalgiris Kaunas Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Zalgiris Kaunas ile Anadolu Efes, THY EuroLeague kapsamında önemli bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen basketbolseverler; maçın başlama saati, yayıncı kuruluşu ve müsabakanın şifresiz olup olmadığına dair detayları araştırıyor. Peki, Zalgiris Kaunas – Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak ve canlı olarak nereden izlenebilecek?

Zalgiris Kaunas'ın ev sahipliğinde oynanacak Anadolu Efes mücadelesi, EuroLeague heyecanını ekranlara taşıyacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın saati ve kanal bilgileri başta olmak üzere karşılaşmanın hangi platformlardan izlenebileceğini merak ediyor. Zalgiris Kaunas – Anadolu Efes basketbol maçı canlı yayın bilgileri netleşti.

ZALGIRIS KAUNAS – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Zalgiris Kaunas ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği THY EuroLeague mücadelesi, basketbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Kritik karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

ZALGIRIS KAUNAS – ANADOLU EFES MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı dijital platformdan izlemek isteyenler için yayın S Sport Plus üzerinden yapılacak. S Sport Plus, internet ve uydu platformları aracılığıyla şifreli yayın sunmaktadır.

ZALGIRIS KAUNAS – ANADOLU EFES MAÇI S SPORT CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Maçın televizyon yayını ise S Sport ekranlarından izlenebilecek. Kanal;

• Kablo TV 240

• Tivibu 73

• Turkcell TV+ 77

• Vodafone TV 11

numaralı kanallardan ve uydu ile internet platformları üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır.

ZALGIRIS KAUNAS – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

THY EuroLeague kapsamında oynanacak olan Zalgiris Kaunas – Anadolu Efes karşılaşması, 17 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

ZALGIRIS KAUNAS – ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

ZALGIRIS KAUNAS – ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zalgiris Kaunas ile Anadolu Efes arasında oynanacak THY EuroLeague karşılaşması, Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgiris Arena'da oynanacak.

Osman DEMİR
