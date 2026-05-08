Zalgiris Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, Zalgiris Fenerbahçe Beko nereden CANLI izlenir?

Fenerbahçe Beko’nun Zalgiris ile karşılaşacağı EuroLeague maçı öncesinde sporseverler yayın detaylarına odaklandı. Dev mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve online izleme seçeneklerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

ZALGIRIS KAUNAS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

EuroLeague Play-Off Final serisinde oynanacak Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe Beko karşılaşması basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dev maç öncesinde yayın bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor.

MAÇIN CANLI YAYIN PLATFORMLARI VE İZLEME DETAYLARI

Karşılaşma S Sport üzerinden Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca S Sport Plus platformu üzerinden internet ve şifreli yayın sistemiyle canlı takip imkânı sunulacak. Basketbolseverler, dev mücadeleyi farklı dijital platformlardan canlı olarak izleyebilecek.

ZALGIRIS KAUNAS – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

EuroLeague Play-Off Final serisindeki kritik karşılaşma, 8 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. İki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği mücadele, serinin kaderini belirleyebilecek önem taşıyor.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

Basketbol heyecanının zirve yapacağı Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe Beko maçının başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Mücadele, EuroLeague’de final serisinin en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

DEV MÜCADELE KAUNAS’TA OYNANACAK

Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague Play-Off Final maçı, Litvanya’nın Kaunas şehrinde oynanacak. Karşılaşmaya Coca-Cola Arena Stadyumu ev sahipliği yapacak.