Zafer Ergin hasta mı, Zafer Ergin sağlık durumu ne?

Son günlerde bazı dijital platformlarda yayılan asılsız haberler, "Zafer Ergin’in sağlık durumu ne?" sorusunun internette en çok arananlar listesine girmesine neden oldu.

ZAFER ERGİN HASTA MI?

Zafer Ergin yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanmıştı.

Prof. Dr. Serdar Dağ, Ergin'in yaşı sebebiyle dehidrasyon yaşadığını, yani vücudunun susuz kaldığını söylemişti. 83 yaşındaki Ergin'in enfeksiyon değerlerinin de yüksek çıktığını söyleyen Dağ, bu sebeple hastanede olduğunu belirtmişti.

Prof. Dr. Serdar Dağ, usta oyuncunun genel durumunun iyi olduğunu yarın taburcu olabileceğini söylemişti.

Zafer Ergin'in menajeri Hasan Güngör de usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri doğrularken “Çok şükür her şey yolunda. Pazartesi sete çıkıyor” demişti.

Zafer Ergin şuan sağlıklıdır ve herhangi bir tıbbi sorunu yoktur.