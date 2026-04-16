Yusuf Tarık Gül kimdir? Kahramanmaraş okul saldırısında ölen Yusuf Tarık Gül kaç yaşındaydı?

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerden Yusuf Tarık Gül kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Peki, Yusuf Tarık Gül kimdir? Kahramanmaraş okul saldırısında ölen Yusuf Tarık Gül kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde.

KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISINDA ÖLEN YUSUF TARIK GÜL KİMDİR?

Yusuf Tarık Gül, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda eğitim gören 11 yaşında bir öğrenciydi. Henüz çocuk yaşta olan Yusuf, saldırı sırasında hayatını kaybeden öğrenciler arasında yer aldı.

Olay, yalnızca bir okul saldırısı olarak değil, aynı zamanda toplumun hafızasında derin iz bırakan bir kayıp olarak kayıtlara geçti. Resmi kaynaklar ve haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre saldırıda toplam 10 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi ise yaralandı.

Yusuf Tarık Gül için düzenlenen cenaze töreni, binlerce insanın katılımıyla gerçekleşti. Ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşları içinde son görevlerini yerine getirirken, cenaze namazı sırasında duygusal anlar yaşandı.

Cenaze, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi Ferhuş Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedildi.

YUSUF TARIK GÜL KAÇ YAŞINDAYDI?

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül, 11 yaşındaydı. İlköğretim 5. sınıf öğrencisi olan Yusuf, henüz çocukluk döneminin başındayken yaşamını yitirdi.

Dilara Yıldız
