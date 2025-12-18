Yusuf Güney gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yusuf Güney hakkında ortaya atılan söylentiler gündemi bir anda değiştirdi. Ünlü ismin adının bir soruşturmayla anılması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Yusuf Güney bu kez neden konuşuluyor? Detaylar merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YUSUF GÜNEY GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Güney hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtilmiş ancak adresinde bulunamadığı için gözaltına alınamamıştır.

YUSUF GÜNEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yusuf Güney'in adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen isimler arasında yer aldı. Ancak kendisi gözaltına alınmadığı için soruşturmadaki durumu ve iddialara ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

Yusuf Güney, Türk pop müziği sanatçısıdır. Müzik kariyerinde özellikle Rafet El Roman ile yaptığı düetle geniş kitlelerce tanınmıştır.

YUSUF GÜNEY KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Güney, 5 Haziran 1984 doğumludur. 18 Aralık 2025 itibarıyla 41 yaşındadır.

YUSUF GÜNEY NERELİ?

Trabzonludur.

YUSUF GÜNEY'İN KARİYERİ