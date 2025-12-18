Haberler

Yusuf Güney gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yusuf Güney gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yusuf Güney'in adı bugün son dakika gelişmeleriyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, gözler resmî açıklamalara çevrildi. Peki, Yusuf Güney gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yusuf Güney hakkında ortaya atılan söylentiler gündemi bir anda değiştirdi. Ünlü ismin adının bir soruşturmayla anılması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Yusuf Güney bu kez neden konuşuluyor? Detaylar merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YUSUF GÜNEY GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Güney hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtilmiş ancak adresinde bulunamadığı için gözaltına alınamamıştır.

YUSUF GÜNEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yusuf Güney'in adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen isimler arasında yer aldı. Ancak kendisi gözaltına alınmadığı için soruşturmadaki durumu ve iddialara ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

Yusuf Güney gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli?

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

Yusuf Güney, Türk pop müziği sanatçısıdır. Müzik kariyerinde özellikle Rafet El Roman ile yaptığı düetle geniş kitlelerce tanınmıştır.

YUSUF GÜNEY KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Güney, 5 Haziran 1984 doğumludur. 18 Aralık 2025 itibarıyla 41 yaşındadır.

YUSUF GÜNEY NERELİ?

Trabzonludur.

YUSUF GÜNEY'İN KARİYERİ

  • 2008 yılında Rafet El Roman ile seslendirdiği "Aşk-ı Virane" adlı düetle büyük çıkış yaptı.
  • Aynı yıl yayımlanan albümle müzik dünyasında adını duyurdu.
  • Daha sonra solo albümler ve single çalışmalarına devam etti.
  • Zaman zaman açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geldi.
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi

Arabeskin sevilen isminden kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Nefesler tutuldu! Milyonların kaderini belirleyecek toplantı bugün
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
Film gibi kovalamaca! Polis, 'dur' ihtarına uymayan kamyoneti böyle durdurdu

Film gibi kovalamaca! Polis, ihtara uymayan kamyoneti böyle durdurdu
20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu

Değişimi korkuttu! 20 kilo veren belediye başkanı hastalığını açıkladı
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Futbolcu yol ortasında vuruldu, durumu ağır
Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Gazze'ye et göndermek isteyen işadamını pişman ettiler
Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi

Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi
title