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Yunanistan'da kadınlar askere mi gidiyor? Yunanistan'da kadınlara askerlik zorunlu mu?

Yunanistan'da kadınlar askere mi gidiyor? Yunanistan'da kadınlara askerlik zorunlu mu?
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Yunanistan, savunma politikalarında dikkat çeken tarihi bir değişikliğe giderek kadınların ilk kez askerlik programına dahil edilmesini başlattı. Peki, Yunanistan'da kadınlar askere mi gidiyor? Yunanistan'da kadınlara askerlik zorunlu mu? Detaylar haberimizde.

Yunanistan, savunma politikalarında dikkat çeken bir değişikliğe giderek kadınların ilk kez gönüllü askerlik programına dahil edilmesini başlattı. Yeni uygulama, hem silahlı kuvvetlerde kadın temsilini artırmayı hem de ordunun personel kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. Peki,  Yunanistan'da kadınlar askere mi gidiyor? Yunanistan'da kadınlara askerlik zorunlu mu? Detaylar haberimizde.

YUNANİSTAN'DA KADINLAR ASKER Mİ GİDİYOR?

Yunanistan’da kadınların askerlik sistemine katılımı uzun yıllardır sınırlı bir çerçevede, daha çok profesyonel askerlik ve askeri akademiler üzerinden gerçekleşiyordu. Ancak yeni gönüllü askerlik programı ile birlikte bu durum ilk kez daha geniş bir katılım modeline dönüştü.

Savunma Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında kadınlar, gönüllü olarak orduya katılabiliyor ve erkek askerlerle aynı eğitim sürecinden geçiyor. Bu eğitimler; temel askerlik eğitimi, fiziksel dayanıklılık çalışmaları, disiplin eğitimleri ve askeri beceri geliştirme programlarını kapsıyor.

İlk aşamada 72 kadın gönüllünün orduya dahil olması, uygulamanın pilot bir model olarak başlatıldığını gösteriyor. 

YUNANİSTAN'DA KADINLARA ASKERLİK ZORUNLU MU?

Yunanistan’da kadınlar için askerlik hizmeti zorunlu değildir. Ülkede zorunlu askerlik sistemi yalnızca erkek vatandaşlar için uygulanmaktadır. Kadınların orduya katılımı ise tamamen gönüllülük esasına dayanır.

Yeni başlatılan program da bu yapıyı değiştirmemekte, yalnızca kadınlara gönüllü askerlik yapma hakkı tanımaktadır. 20–26 yaş aralığındaki kadınlar 12 aylık bir eğitim sürecine dahil olabilmekte, ancak bu katılım mecburi tutulmamaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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