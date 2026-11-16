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Yunanistan Sırbistan maçı hangi kanalda, Yunanistan Sırbistan ne zaman, saat kaçta? Yunanistan Sırbistan nereden CANLI izlenir?

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Yunanistan Sırbistan maçı hangi kanalda, Yunanistan Sırbistan ne zaman, saat kaçta? Yunanistan Sırbistan nereden CANLI izlenir?
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UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, sahasında Sırbistan'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde futbolseverler "Yunanistan - Sırbistan maçı hangi kanalda?" ve "Yunanistan - Sırbistan maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Yunanistan - Sırbistan maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te Volos'taki Panthessaliko Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İşte Yunanistan - Sırbistan maçının yayın bilgileri.

YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunanistan - Sırbistan maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

A Spor; Digiturk'te 88, D-Smart'ta 80, Kablo TV'de 142, Tivibu'da 381 ve Turkcell TV+'ta 72. kanaldan izlenebiliyor. Kanal ayrıca resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından da takip edilebiliyor.

YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Yunanistan - Sırbistan maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Volos'taki Panthessaliko Stadı'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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