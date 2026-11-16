Yunanistan Sırbistan maçı hangi kanalda, Yunanistan Sırbistan ne zaman, saat kaçta? Yunanistan Sırbistan nereden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, sahasında Sırbistan'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde futbolseverler "Yunanistan - Sırbistan maçı hangi kanalda?" ve "Yunanistan - Sırbistan maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor.
Yunanistan - Sırbistan maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te Volos'taki Panthessaliko Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İşte Yunanistan - Sırbistan maçının yayın bilgileri.
YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Yunanistan - Sırbistan maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?
A Spor; Digiturk'te 88, D-Smart'ta 80, Kablo TV'de 142, Tivibu'da 381 ve Turkcell TV+'ta 72. kanaldan izlenebiliyor. Kanal ayrıca resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından da takip edilebiliyor.
YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Yunanistan - Sırbistan maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma, Volos'taki Panthessaliko Stadı'nda oynanacak.