Yükselme filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Yükselme filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yükselme filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yükselme filmini izleyecek olanların merak ettiği Yükselme konusu nedir, Yükselme oyuncuları kimler ve Yükselme özeti gibi konuları inceliyoruz.

YÜKSELME FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yükselme filmi, 2018 yılında vizyona giren Avustralya yapımı bir aksiyon ve bilim kurgu filmidir. Yönetmenliğini ve senaristliğini Leigh Whannell üstlenirken, film özellikle yenilikçi dövüş sahneleri ve teknoloji odaklı hikâyesiyle büyük beğeni topladı.

YÜKSELME FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri büyük ölçüde Avustralya'nın Melbourne kentinde gerçekleştirildi. Modern mimarisi ve teknolojik atmosferiyle dikkat çeken Melbourne, filmin yakın geleceği anlatan karanlık dünyasını başarılı şekilde yansıttı. Şehirdeki farklı sokaklar, endüstriyel bölgeler ve modern yapılar çekimlerde yoğun olarak kullanıldı.

YÜKSELME FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yükselme filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Logan Marshall-Green – Grey Trace

• Betty Gabriel – Dedektif Cortez

• Harrison Gilbertson – Eron Keen

• Benedict Hardie – Fisk

• Melanie Vallejo – Asha Trace

• Christopher Kirby – Tolan

Başrolde yer alan Logan Marshall-Green, performansıyla filmin en çok konuşulan isimlerinden biri olurken, yardımcı oyuncular da hikâyeye güçlü katkı sağlıyor.

YÜKSELME FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın bir gelecekte geçen hikâyede teknoloji, insanların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak Grey Trace, gelişmiş teknolojilere mesafeli duran ve mekanik yöntemleri tercih eden bir tamircidir.

Grey'in hayatı, eşi Asha ile birlikte uğradıkları silahlı saldırının ardından tamamen değişir. Saldırıda Asha hayatını kaybederken Grey ağır yaralanır ve omurilik felci geçirerek hareket kabiliyetini kaybeder.

Tam umudunu yitirdiği sırada dâhi bir mucit tarafından geliştirilen STEM adlı deneysel yapay zekâ çipi Grey'e uygulanır. Bu çip sayesinde yeniden yürümeye başlayan Grey, aynı zamanda insanüstü reflekslere, güç ve savaş yeteneklerine kavuşur. Sahip olduğu yeni teknolojiyle karısını öldüren saldırganların peşine düşen Grey, intikam arayışına girerken çok daha büyük bir komplonun içine çekilir.

YÜKSELME FİLMİ HANGİ TÜRDE?

Yükselme; aksiyon, bilim kurgu ve gerilim türlerini bir araya getiriyor. Yapay zekâ, insan-makine ilişkisi ve teknolojinin kontrolü gibi temaları işleyen film, hızlı temposu ve etkileyici görsel anlatımıyla bilim kurgu tutkunlarının öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.