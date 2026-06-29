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Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 29 Haziran, Youtube'ye ne oldu?

Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 29 Haziran, Youtube'ye ne oldu?
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27 Haziran sabah saatlerinde YouTube’da yaşandığı öne sürülen erişim ve oynatma sorunlarının ardından, 29 Haziran itibarıyla da benzer şikâyetler kullanıcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bazı kullanıcılar videoların açılmadığını, içeriklerin geç yüklendiğini ve platformda zaman zaman performans sorunları yaşandığını belirtirken, “YouTube çöktü mü?” sorusu yeniden araştırılıyor. Peki, Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 29 Haziran, Youtube'ye ne oldu?

29 Haziran günü YouTube’da görüldüğü iddia edilen teknik aksaklıklar, kullanıcıların platformdaki son durumu merak etmesine neden oldu. Videoların yüklenmesinde yaşanan gecikmeler, içeriklerin açılmaması ve performans sorunlarına ilişkin paylaşımlar sosyal medyada dikkat çekerken, gelişmeler teknoloji gündeminde yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YOUTUBE’DA YAŞANAN ERİŞİM SORUNLARI

29 Haziran itibarıyla bazı YouTube kullanıcıları, platformda erişim ve video oynatma sorunları yaşadıklarını dile getiriyor. Videoların geç yüklenmesi, sayfaların açılmasında yaşanan gecikmeler ve zaman zaman görülen bağlantı problemleri kullanıcıların dikkatini çekerken, yaşanan durumun genel bir kesintiden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor.

KULLANICILAR HANGİ SORUNLARI BİLDİRDİ?

Bazı kullanıcılar videoların hiç açılmadığını, bazıları ise içeriklerin yüklenmesinde yavaşlık yaşandığını ifade ediyor. Bunun yanı sıra canlı yayınlar, yorum bölümü ve önerilen videolar sekmesinde performans sorunları yaşandığına yönelik paylaşımlar da gündemde yer alıyor.

TEKNİK AKSAKLIKLARIN NEDENİ MERAK EDİLİYOR

Bu tür erişim problemlerinin sunucu yoğunluğu, sistem güncellemeleri, bakım çalışmaları veya internet altyapısındaki bölgesel sorunlardan kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Ancak 29 Haziran itibarıyla yaşandığı öne sürülen aksaklıklara ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

YOUTUBE NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Platformda sorun yaşadığını belirten kullanıcılar, YouTube’un ne zaman tamamen normale döneceğini merak ediyor. Yaşanan aksaklıkların geçici olup olmadığı ve platform performansının ne zaman eski seviyesine ulaşacağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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