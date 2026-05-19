Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 19 Mayıs, Youtube'ye ne oldu?

19 Mayıs sabahında YouTube’da yaşandığı öne sürülen erişim ve oynatma sorunları, kullanıcıların sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Videoların yüklenmemesi ve yavaşlama şikayetleri dikkat çekti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

YOUTUBE’DA YAŞANAN ERİŞİM SORUNLARI

YouTube kullanıcıları, 19 Mayıs sabah saatlerinde platformda yaşandığı bildirilen ani erişim ve oynatma problemleriyle karşılaştı. Videoların yüklenmemesi, sayfaların geç açılması ve akışta yaşanan yavaşlamalar bazı kullanıcılar tarafından daha geniş çaplı bir sorun olabileceği şeklinde yorumlandı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

YouTube ve Google tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar platformun ne zaman normale döneceğini merakla takip ediyor. Benzer geçmiş kesintilerde sorunların genellikle kısa sürede giderildiği bilinirken, son duruma ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.