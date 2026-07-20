YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? YKS sonuçları son dakika...

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın beklediği YKS sonuçları için heyecan doruğa ulaştı. Sonuçların açıklanmasına kısa süre kala "YKS sonuçları açıklandı mı?", "YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" ve "Sonuçlar nereden sorgulanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Ösym'nin 2026 YKS sonuç takvimine ilişkin son dakika gelişmeleri ve sonuç sorgulama ekranıyla ilgili merak edilenler...

2026 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hayır. 2026 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2026 YKS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar; sınav puanları, başarı sıralamaları ve yerleştirme puanlarına ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek. Sonuçlar yalnızca ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden görüntülenebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından tercih sürecinde kullanılacak Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda üniversitelerin kontenjanları, önceki yıllara ait taban ve tavan puanlar, başarı sıralamaları, özel koşullar ve tercih takvimi gibi adayların ihtiyaç duyacağı bilgiler yer alacak. Tercih tarihleri ise ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak.

ÖSYM YKS'DE HANGİ SORULARDA DEĞİŞİKLİK YAPTI?

ÖSYM, sınav sonrası yaptığı incelemelerin ardından 2026 YKS'de iki soruya ilişkin değişiklik kararı aldı. Buna göre, AYT Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 23 numaralı sorunun doğru cevabı "C" seçeneğinden "A" seçeneğine değiştirildi. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 20 numaralı soru iptal edildi.

ÖSYM, sınavdan sonra iptal edilen soruların değerlendirme dışı bırakılacağını ve geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanarak adayların puanlarının buna göre oluşturulacağını açıkladı.