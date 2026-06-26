Milyonlarca üniversite adayı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) ve Yabancı Dil Testi ( Ydt ) oturumlarını tamamlayan adaylar, sınav performanslarını öğrenebilmek için gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin ( Ösym ) resmi sonuç sistemine çevirdi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 üniversite sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, Ösym'nin resmi sonuç sistemi üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecek.

TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca öğrenci, sonuç ekranında hem sınav puanlarını hem de başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek. Açıklanacak sonuçlar, üniversite tercih sürecinin başlaması açısından kritik önem taşıyor.

YKS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, tercih dönemine hazırlık kapsamında puan ve başarı sıralamalarını esas alarak tercih planlamalarını yapabilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılı üniversite tercih takvimine ilişkin resmi açıklama henüz ÖSYM tarafından yapılmadı.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine ilişkin takvimin netleşmesi bekleniyor. Önceki yıllardaki uygulamalar incelendiğinde, sonuçların genellikle temmuz ayı içerisinde ilan edildiği, üniversite tercih işlemlerinin ise ağustos ayının ilk günlerinde başladığı görülüyor.

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından tercih işlemlerinin de ağustos ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor. Ancak tercih tarihleri kesinleştiğinde resmi duyuru ÖSYM tarafından yayımlanacak.