YKS SINAV YERLERİ ERİŞİM EKRANI (ÖSYM AİS) YKS sınav yerlerine nereden nasıl bakılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) 2026 kapsamında sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adaylar, sınav yerlerini ÖSYM sistemi üzerinden görüntülemeye başlamıştır. 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav öncesinde adayların sınava gireceği okul, bina ve salon bilgileri resmi olarak açıklanmıştır. Peki, Yks sınav yerlerine nereden nasıl bakılır? Detayalr haberimizde.

YKS SINAV YERLERİ ERİŞİM EKRANI (ÖSYM AİS)

Yks sınav yerlerini görüntülemek isteyen adaylar aşağıdaki adımları izler:

ÖSYM AİS sistemine giriş yapılır

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılır

“Sınav Giriş Belgesi” ekranına tıklanır

Açılan sayfada sınav merkezi, bina, salon ve açık adres bilgileri görüntülenir

Bu bilgiler, adayın sınava nerede gireceğini detaylı şekilde gösterir ve resmi belge niteliği taşır.

Sınav giriş belgesi, ÖSYM tarafından sınavdan yaklaşık 7 ila 10 gün önce erişime açılmaktadır. 2026 YKS için de benzer takvim uygulanmış olup, adayların Haziran ayının ikinci haftasından itibaren belgelerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

YKS SINAV YERLERİ ERİŞİM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

YKS sınav giriş belgesi, sınava katılım için zorunlu resmi belgedir ve yalnızca ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınabilmektedir. Bu belge olmadan sınav salonuna giriş yapılması mümkün değildir.

Adaylar sınav giriş belgesine şu şekilde ulaşır:

ÖSYM AİS sistemine giriş yapılır

İlgili YKS sınav sayfası açılır

“Sınav Giriş Belgesi” sekmesi aktif hale gelir

Belge görüntülenir ve yazdırılır

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER

Sınav giriş belgesi üzerinde adayla ilgili kritik bilgiler yer almaktadır:

Adayın fotoğrafı

Sınav merkezi bilgisi

Okul, bina ve salon detayları

Açık adres bilgisi

Bu bilgiler sınav günü kimlik kontrolü ile birlikte değerlendirilir.

BELGE KULLANIMI VE ZORUNLULUK DURUMU

Sınav giriş belgesinin sınav günü mutlaka çıktı alınmış şekilde adayın yanında bulunması gerekmektedir. Belgesiz giriş kesinlikle kabul edilmemektedir. Belgenin net, okunaklı ve kontrol edilebilir olması zorunludur.