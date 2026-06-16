Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, YKS öncesinde sınav giriş belgesiyle ilgili kuralları araştırmaya başladı. Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamak istemeyen öğrenciler, "YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?" sorusuna yanıt arıyor. Ösym'nin belirlediği kurallar kapsamında giriş belgesinin nasıl olması gerektiği ve dikkat edilmesi gerekenler haberimizde.

YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI? ÖSYM'DEN ADAYLARA ÖNEMLİ UYARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek milyonlarca aday, sınav giriş belgesiyle ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Özellikle "YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?" sorusu, sınav öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kurallar ise adayların kafasındaki soru işaretlerini gideriyor.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ ADRESLERE GÖNDERİLMEYECEK

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, sınava giriş belgeleri adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek ve çıktısını kendileri alacak.

Ayrıca sınava giriş belgesini kaybeden adaylar da yeniden sisteme giriş yaparak belgelerini tekrar temin edebilecek.

RENKLİ ÇIKTI ALMA ZORUNLULUĞU YOK

YKS adaylarının en çok araştırdığı konulardan biri de sınav giriş belgesinin renkli olup olmaması. ÖSYM kurallarına göre adayların sınava giriş belgelerini renkli ya da siyah beyaz olarak çıktı almalarında herhangi bir zorunluluk bulunmuyor.

Belgenin renkli veya siyah beyaz olması sınava giriş açısından fark yaratmazken, belgenin okunaklı ve eksiksiz olması gerekiyor.

SINAV GÜNÜ BELGEYİ YANINIZDA BULUNDURMAK ŞART

Yetkililer, adayların sınav günü sınava giriş belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlatıyor. Sınav merkezi bilgileri, aday fotoğrafı ve kişisel bilgilerin net şekilde görünmesi büyük önem taşıyor.

Sınava giriş belgesi bulunmayan adaylar, gerekli şartları yerine getiremedikleri takdirde sınav salonuna alınmayabiliyor.

ADAYLAR SON KONTROLLERİNİ YAPMALI

Uzmanlar, sınav günü herhangi bir sorun yaşanmaması için adayların belgelerini önceden yazdırmalarını ve üzerindeki bilgileri dikkatlice kontrol etmelerini öneriyor. Özellikle sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin doğruluğunun sınav öncesinde teyit edilmesi gerektiği belirtiliyor.

YKS'ye katılacak adaylar, sınava giriş belgelerini ister renkli ister siyah beyaz çıktı olarak kullanabilecek ancak belgeyi sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda olacak.