Yira Sor kimdir? Galatasaray'a 90+2'de gol atan Amedsporlu kanat kaç yaşında?

RAMS Park'taki yedi gollü maçta son gol Yira Sor'dan geldi. Galatasaray'ın 4-2 önde olduğu karşılaşmada, ikinci yarının başında Mbaye Diagne'nin yerine oyuna giren Amedspor'un Nijeryalı kanadı 90+2. dakikada farkı bire indirdi ama beraberlik için süre yetmedi.

Maç 4-3 bitti.

YİRA SOR GALATASARAY'A NASIL GOL ATTI?

Yira Sor, 7 Kasım 2026'daki Galatasaray maçında 90+2. dakikada gol atarak skoru 4-3'e getirdi. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıda farkı üçe çıkarmıştı; Amedspor ise Dia Saba ve Gift Orban'ın üç dakika arayla attığı gollerle skoru 3-2'ye getirip maçı yeniden başlattı. Barış Alper Yılmaz 80. dakikada kafayla farkı ikiye çıkardı. Uzatmada Sor'un golü geldi. Halil Umut Meler'in yönettiği maçı kazanan Galatasaray, liderliğini korudu.

YİRA SOR KİMDİR?

Yira Sor, Amedspor'da oynayan Nijeryalı kanat oyuncusudur ve tam adı Yira Collins Sor'dur. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Zaman zaman santrfor olarak da görev aldı. Nijerya A Milli Takımı'ndaki ilk maçına bu yıl mart ayında çıkan oyuncu, ağustos ayına kadar milli formayı bir kez giymişti; daha önce, 2019'da Polonya'da oynanan 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Nijerya'nın genç milli takımıyla iki maça çıkmıştı.

YİRA SOR KAÇ YAŞINDA?

Yira Sor 26 yaşında. 24 Temmuz 2000'de doğdu.

YİRA SOR NERELİ?

Yira Sor Nijeryalı. Futbola ülkesinde Family Love Academy ve 36 Lion takımlarında başladıktan sonra Avrupa'daki ilk durağı Çekya oldu.

YİRA SOR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yira Sor, Şubat 2021'de Çek ekibi Baník Ostrava'ya imza attı. 2022'de Slavia Prag'a geçti ve aynı yılın aralık ayında Belçika'nın Genk kulübüne transfer oldu.

Genk'te yaklaşık üç buçuk yıl kaldı. Tüm kulvarlarda 119 maçta 17 gol attı ama sakatlıklar ve forma rekabeti yüzünden son sezonlarında ilk 11'deki yerini kaybetti; kış transfer döneminde Bundesliga'ya gitmesi gündeme gelse de bu transfer gerçekleşmedi.

YİRA SOR AMEDSPOR'A KAÇA GELDİ?

Yira Sor, Ağustos 2026'da Genk'ten 3 milyon euro bonservisle Amedspor'a transfer oldu ve kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı. Diyarbakır ekibi bu sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele ediyor. Takımdaki diğer Nijeryalı Gift Orban.