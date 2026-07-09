Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Yıldıray Demirtaş, eğitim camiasının gündemindeki isimlerden biri oldu. Göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada eğitimde kaliteyi artırmayı, fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve okul-aile iş birliğini merkeze alan bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını ifade eden Yıldıray Demirtaş kimdir? Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ KİMDİR?

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Yıldıray Demirtaş, uzun yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği görevlerinde bulunan deneyimli bir eğitimcidir.

Göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada yeni görevini üstlenmenin onur ve heyecanını yaşadığını belirten Demirtaş, öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlı, bilgiyi üreten, eleştirel düşünebilen, ahlaklı ve çalışkan bireyler olarak yetişmesinin en önemli sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Demirtaş açıklamasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda;

Eğitimde kaliteyi artırmayı,

Fırsat eşitliğini güçlendirmeyi,

Öğretmeni merkeze alan bir yönetim anlayışını benimsemeyi,

Öğrencilerin potansiyelini ortaya çıkarmayı,

Okul-aile iş birliğini geliştirmeyi

hedeflediklerini dile getirdi.

Ayrıca Sarıgöl Kaymakamlığı himayesinde okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve tüm eğitim paydaşlarıyla birlikte ilçedeki eğitime katkı sunmak için çalışacaklarını belirten Demirtaş, "Birlikte başaracağız, birlikte güçleneceğiz." mesajını paylaştı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Demirtaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." sözünü de hatırlatarak eğitimin ve bilimin yol göstericiliğine vurgu yaptı.

Görevine başlamasının ardından bugüne kadar Sarıgöl eğitimine katkı sağlayan öğretmenlere, eğitim yöneticilerine ve tüm eğitim çalışanlarına teşekkür eden Demirtaş, yeni görevinin öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

YILDIRAY DEMİRTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Yıldıray Demirtaş, 1968 yılında Manisa'nın Selendi ilçesinde dünyaya geldi.

İlköğrenimini Selendi Turpçu Köyü İlkokulu'nda tamamlayan Demirtaş, ortaöğrenimini Akhisar Atatürk Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise Kula Endüstri Meslek Lisesi'nde aldı.

Lisans eğitimini Demirci Eğitim Fakültesi'nde tamamlayan Demirtaş, daha sonra Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına 1994 yılında Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sınıf öğretmeni olarak başlayan Demirtaş, 1995-2002 yılları arasında Manisa'nın Selendi ilçesinde öğretmen olarak görev yaptı.

2002 yılında Görevde Yükselme Sınavı'nda gösterdiği başarı sonrasında eğitim yöneticiliğine geçiş yaptı.

YILDIRAY DEMİRTAŞ NERELİ?

Yıldıray Demirtaş, Manisa'nın Selendi ilçesinde doğdu.

Eğitim hayatının ilk yıllarını da Manisa'da sürdüren Demirtaş, kamu görevine öğretmen olarak başladıktan sonra uzun yıllar boyunca eğitim yönetimi alanında çeşitli görevlerde bulundu.

Uşak Karahallı Şube Müdürlüğü ile başlayan yöneticilik kariyerinde Manisa Ahmetli Şube Müdürlüğü, Manisa İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, Salihli Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerini üstlenen Demirtaş, 2026 yılı itibarıyla Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başladı.

YILDIRAY DEMİRTAŞ EVLİ Mİ?

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da yöneticilik görevlerinde bulunan Yıldıray Demirtaş, evli ve iki çocuk babasıdır.

YILDIRAY DEMİRTAŞ GEÇMİŞ GÖREVLERİ

Meslek hayatı boyunca üstlendiği görevler şu şekilde sıralanıyor:

1994: Gaziantep Yavuzeli'nde sınıf öğretmeni

1995-2002: Manisa Selendi'de öğretmen

2002-2004: Uşak Karahallı Şube Müdürü

2004-2011: Manisa Ahmetli Şube Müdürü

2011-2015: Manisa İl Milli Eğitim Şube Müdürü

2015-2020: Manisa Salihli Şube Müdürü

2020-2026: Manisa Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü

2026: Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü

Demirtaş, 26 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yürüttüğü Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrılarak Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.