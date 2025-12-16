Haberler

Yılbaşında kar yağacak mı? 2026 kar yağışı ne zaman başlayacak?

Yılbaşında kar yağacak mı? 2026 kar yağışı ne zaman başlayacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yılbaşında kar yağacak mı? Yeni yıla sayılı günler kala yurt genelinde hava koşulları merak konusu olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmeleri, 2026'ya girerken bölgeler arasında belirgin sıcaklık farklarına işaret ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralık ayının son günleri ve yılbaşı gecesine ilişkin son hava tahminlerini paylaştı. Değerlendirmeler, Türkiye genelinde sert bir soğuk hava dalgasının kısa vadede öngörülmediğine işaret ediyor.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 31 Aralık 2025 gecesi yurdun batı ve güney kesimlerinde kar yağışı beklenmiyor. İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yılbaşı gecesinin parçalı çok bulutlu, yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi, yağışların ise yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklıkların 6 ila 8 derece aralığında olacağı öngörülüyor.

Doğu bölgelerde ise kış koşulları yılbaşında da etkisini koruyacak. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde halen süren kar yağışının yılbaşı gecesi boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde hafif kar yağışı ve karla karışık yağmur geçişleri görülebileceği tahmin ediliyor. Başkent Ankara'da ise yağış öngörülmezken, havanın çok bulutlu ve soğuk geçeceği belirtiliyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji kaynaklarının paylaştığı değerlendirmelere göre aralık ayı genel olarak yumuşak hava koşullarıyla tamamlanıyor. Türkiye genelinde aşırı soğuk bir hava dalgası yılın son günlerinde beklenmezken, batı bölgelerde yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor. İç Anadolu genelinde ise yüksek basınç etkisiyle gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi görülebileceği, bu durumun görüş mesafesinde azalmaya yol açabileceği bildiriliyor.

Ocak 2026'nın ortalarından itibaren hava koşullarında değişim yaşanması bekleniyor. Meteoroloji değerlendirmelerine göre Balkanlar üzerinden gelmesi öngörülen yeni bir soğuk hava dalgasıyla birlikte, batı bölgelerde de kar yağışı ihtimali gündeme geliyor. Bu süreçte sıcaklıkların düşmesi ve kış koşullarının ülkenin daha geniş bir kesiminde hissedilmesi bekleniyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın

Ünlülere yönelik operasyona yorumu, programda kavga çıkarmış
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

Dev bankadan altında 2026 için çılgın tahmin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var

Büyük sürpriz! Galatasaray, Rizespor'un milli yıldızını istiyor
RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Şili'nin yeni liderinin babası Nazi subayı çıktı

Netanyahu, meğer atalarının katilini tebrik etmiş
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi

İstanbul'un yanı başında uykuları kaçıracak görüntü
Trabzonspor'a iki yıldızından kötü haber

Süper Lig devine iki yıldızından kötü haber
Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı

Jasmine'e RTÜK'ten sonra bir kötü haber daha
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
Demet Akalın'ın lüks çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Çantasının fiyatını görenlerin ağzı açık kaldı
title