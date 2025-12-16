Yılbaşında kar yağacak mı? 2026 kar yağışı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralık ayının son günleri ve yılbaşı gecesine ilişkin son hava tahminlerini paylaştı. Değerlendirmeler, Türkiye genelinde sert bir soğuk hava dalgasının kısa vadede öngörülmediğine işaret ediyor.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 31 Aralık 2025 gecesi yurdun batı ve güney kesimlerinde kar yağışı beklenmiyor. İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yılbaşı gecesinin parçalı çok bulutlu, yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi, yağışların ise yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklıkların 6 ila 8 derece aralığında olacağı öngörülüyor.

Doğu bölgelerde ise kış koşulları yılbaşında da etkisini koruyacak. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde halen süren kar yağışının yılbaşı gecesi boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde hafif kar yağışı ve karla karışık yağmur geçişleri görülebileceği tahmin ediliyor. Başkent Ankara'da ise yağış öngörülmezken, havanın çok bulutlu ve soğuk geçeceği belirtiliyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji kaynaklarının paylaştığı değerlendirmelere göre aralık ayı genel olarak yumuşak hava koşullarıyla tamamlanıyor. Türkiye genelinde aşırı soğuk bir hava dalgası yılın son günlerinde beklenmezken, batı bölgelerde yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor. İç Anadolu genelinde ise yüksek basınç etkisiyle gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi görülebileceği, bu durumun görüş mesafesinde azalmaya yol açabileceği bildiriliyor.

Ocak 2026'nın ortalarından itibaren hava koşullarında değişim yaşanması bekleniyor. Meteoroloji değerlendirmelerine göre Balkanlar üzerinden gelmesi öngörülen yeni bir soğuk hava dalgasıyla birlikte, batı bölgelerde de kar yağışı ihtimali gündeme geliyor. Bu süreçte sıcaklıkların düşmesi ve kış koşullarının ülkenin daha geniş bir kesiminde hissedilmesi bekleniyor.