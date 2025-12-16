Haberler

Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2026?

Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2026?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yılbaşı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında 2026 Yılbaşı Büyük İkramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? sorusu geliyor.

Her yıl Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişi, yüksek ikramiye tutarıyla büyük heyecan yaratıyor. Ancak 2026 yılına girerken büyük ikramiyenin net tutarı araştırılıyor.

2026 YILI BÜYÜK İKRAMİYESİ AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.

GEÇMİŞ YILLARDA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

2026 ikramiyesiyle ilgili beklentileri anlamak için önceki yıllara bakmak önemli bir ipucu sunuyor. Son yıllarda yılbaşı büyük ikramiyesi:

• Rekor seviyelere ulaşmış,

• Enflasyon ve bilet satışlarına bağlı olarak artış göstermiş,

• Tek kişiye ya da birden fazla çeyrek/yarım bilete isabet edecek şekilde belirlenmişti.

Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2026?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

2026 Yılbaşı Büyük Çekilişi, her yıl olduğu gibi 31 Aralık gecesi yapılacak. Çekiliş, canlı yayınla duyurulacak ve büyük ikramiyenin hangi numaraya çıktığı saniye saniye takip edilecek. Bilet fiyatları ve ikramiye dağılım tablosu da çekiliş öncesinde ilan edilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı

Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı
Burası Hindistan değil Türkiye! Böreği insanlardan önce fare yedi

Böreği insanlardan önce fare yedi
Cesur sahneleri tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu açıklama yaptı

Cesur sahneleri tepki çekmişti! Açıklama yaptı: Sevişmemeyi...
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor

Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor
Galatasaray yenilgisi Erol Bulut'un sonunu getirdi

Galatasaray yenilgisi ünlü teknik adamın sonunu getirdi
Pekin Müzesinde altın taç kazası: 2 kilogramlık eser yere düştü, 42 bin sterlinlik hasar oluştu

Dikkatsizliği 2 milyon TL'ye mal oldu
'Süper Vali'nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu

"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrolde bulundu
Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

Dev bankadan altında 2026 için çılgın tahmin
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı

Görevden alınan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
title