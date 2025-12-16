Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2026?

Her yıl Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişi, yüksek ikramiye tutarıyla büyük heyecan yaratıyor. Ancak 2026 yılına girerken büyük ikramiyenin net tutarı araştırılıyor.

2026 YILI BÜYÜK İKRAMİYESİ AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.

GEÇMİŞ YILLARDA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

2026 ikramiyesiyle ilgili beklentileri anlamak için önceki yıllara bakmak önemli bir ipucu sunuyor. Son yıllarda yılbaşı büyük ikramiyesi:

• Rekor seviyelere ulaşmış,

• Enflasyon ve bilet satışlarına bağlı olarak artış göstermiş,

• Tek kişiye ya da birden fazla çeyrek/yarım bilete isabet edecek şekilde belirlenmişti.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

2026 Yılbaşı Büyük Çekilişi, her yıl olduğu gibi 31 Aralık gecesi yapılacak. Çekiliş, canlı yayınla duyurulacak ve büyük ikramiyenin hangi numaraya çıktığı saniye saniye takip edilecek. Bilet fiyatları ve ikramiye dağılım tablosu da çekiliş öncesinde ilan edilecek.