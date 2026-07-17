Yiğit Mahzuni kimdir, Yiğit Mahzuni kaç yaşında, nereli, Yiğit Mahzuni Aşık Mahzuni Şerif'in torunu mu?

Söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle dikkat çeken Yiğit Mahzuni, Aşık Mahzuni Şerif'in müzik mirasını yeni nesillere taşıyan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Müzik kariyeri kadar yaşamı da merak edilen sanatçı hakkında "Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Yiğit Mahzuni'nin biyografisi ve kariyer yolculuğuna ilişkin merak edilenler.

YİĞİT MAHZUNİ KİMDİR? YİĞİT MAHZUNİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

Türk halk müziğinin usta ozanlarından Aşık Mahzuni Şerif'in torunu Yiğit Mahzuni, genç yaşına rağmen müzik dünyasında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor. Besteci, söz yazarı ve yorumcu kimliğiyle dikkat çeken sanatçı hakkında "Yiğit Mahzuni kimdir?", "Yiğit Mahzuni kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Evli mi?" soruları internet kullanıcıları tarafından sıkça araştırılıyor. İşte Yiğit Mahzuni'nin hayatı, müzik kariyeri ve merak edilen detaylar.

YİĞİT MAHZUNİ KİMDİR?

Asıl adı Yiğit Birkan Demir olan Yiğit Mahzuni, 18 Ağustos 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Aşık Mahzuni Şerif'in torunu olan sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müziğin içinde büyüdü. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Yiğit Mahzuni, çocukluk yıllarından itibaren müziğe yöneldi.

YİĞİT MAHZUNİ KAÇ YAŞINDA?

18 Ağustos 1996 doğumlu olan Yiğit Mahzuni, 28 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem sahne çalışmaları hem de beste ve düzenlemeleriyle müzik kariyerini başarıyla sürdürüyor.

YİĞİT MAHZUNİ NERELİ?

Yiğit Mahzuni Ankara doğumludur. Eğitim hayatını da Ankara'da tamamlayan sanatçı, müzik çalışmalarını farklı şehirlerde sürdürse de Ankara'da yetişmiştir.

YİĞİT MAHZUNİ EVLİ Mİ?

Yiğit Mahzuni'nin özel yaşamına ilişkin kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bilgiler sınırlıdır. Sanatçının evli olduğuna dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatından çok müzik çalışmalarıyla gündeme gelmeyi tercih etmektedir.

YİĞİT MAHZUNİ'NİN MÜZİK KARİYERİ

Yiğit Mahzuni'nin müzik yolculuğu oldukça küçük yaşlarda başladı. Henüz 4 yaşındayken piyano eğitimi almaya başlayan sanatçı, daha sonra dedesi Aşık Mahzuni Şerif'in kendisine bağlama hediye etmesiyle bağlama eğitimi de aldı.

İlk olarak dedesinin unutulmaz eserlerinden "İşte Gidiyorum (Çeşm-i Siyahım)" adlı türküyü seslendiren Yiğit Mahzuni, zamanla yorumculuğun yanı sıra müzik aranjörlüğü, kayıt müzisyenliği ve solistlik alanlarında da çalışmalar yaptı.

BESTECİ VE SÖZ YAZARI KİMLİĞİYLE DE ÖNE ÇIKIYOR

Yalnızca yorumcu olarak değil, söz yazarı ve besteci kimliğiyle de dikkat çeken Yiğit Mahzuni, birçok tanınmış sanatçıyla ortak projelerde yer aldı. Demet Akalın, Bilal Hancı, Aynur Aydın, Ekin Uzunlar, Güven Yüreyir, Çılgın Sedat ve Elif Buse Doğan gibi isimlerle beste çalışmaları gerçekleştiren sanatçı, üretimlerini dijital platformlarda dinleyicileriyle buluşturuyor.

YİĞİT MAHZUNİ'NİN İLK ALBÜMÜ

Yiğit Mahzuni, ilk albümü "Seni Düşündüm" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Sanatçı, bu albümü dedesi Aşık Mahzuni Şerif'e ithaf etti. Geleneksel halk müziğini modern düzenlemelerle buluşturan albüm, dinleyicilerden ilgi gördü.

AŞIK MAHZUNİ ŞERİF'İN MÜZİK MİRASINI YAŞATIYOR

Dedesi Aşık Mahzuni Şerif'in sanat anlayışını yeni nesillere aktarmayı amaçlayan Yiğit Mahzuni, hem geleneksel halk müziğine bağlı kalıyor hem de çağdaş müzik anlayışıyla yeni eserler üretiyor. Beste çalışmaları, sahne performansları ve dijital platformlarda yayımladığı projelerle kariyerini sürdüren genç sanatçı, Türk halk müziğinin yeni kuşaktaki önemli temsilcileri arasında gösteriliyor.