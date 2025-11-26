Haberler

Yiğit Efe Demir Fenerbahçe Ferençvaroş maçında oynayacak mı?

Yiğit Efe Demir Fenerbahçe Ferençvaroş maçında oynayacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşacakları rakibin turnuvanın en güçlü takımları arasında olduğunu vurguladı. Peki, Yiğit Efe Demir Fenerbahçe–Ferencvaros maçında forma giyecek mi?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Ferencvaros'u İstanbul'da konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, rakiplerinin bu sezonki en zorlu ekiplerden biri olduğunu ifade etti. Taraftarların merak ettiği konu ise: Yiğit Efe Demir, Fenerbahçe ile Ferencvaros arasındaki bu kritik karşılaşmada görev alacak mı?

YİĞİT EFE DEMİR FENERBAHÇE–FERENCVAROŞ MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma temposuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sözlerine başladı.

Bel fıtığı ameliyatı geçiren Cenk Tosun'un yerine kadroya dahil edilen Levent Mercan'ın mücadelede görev alabileceğini belirten Tedesco, savunmadaki eksiklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Efe (Yiğit Efe Demir) sahada olacak. Artık onun zamanı geldi. Çok yetenekli, genç, güçlü ve aynı zamanda zeki bir oyuncu. Geçen sezon Karagümrük'teki performansını yakından takip ettim. Karakteri çok sağlam. Şu anda maç temposu eksik olabilir ama hata yaparsa bile onu affederim. Önemli olan rahat olması ve Fenerbahçe formasıyla oynamanın keyfini çıkarması."

EDERSON HAKKINDA TEDESCO'NUN AÇIKLAMASI

Ederson'la ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren Tedesco, Brezilyalı oyuncunun çok yönlü oyun yapısına vurgu yaptı:

"Ederson'un çözüm üretme kapasitesi çok yüksek. Şuradan vurduğu topun Samandıra girişine kadar gidebileceğini söyleyebilirim; o kadar güçlü bir oyuncu. Bazen kısa paslarla, bazen rakibi üstümüze çekerek uzun toplarla oynuyoruz. Bu tamamen pozisyonun gerektirdiğine göre değişiyor. Kısa, orta ve uzun paslarda çok başarılı. Bizim için önemli bir koz. Topa sahip olmak isteyen bir takımız ve bu oyunda onun varlığı bizim için büyük avantaj. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında yediğimiz gollere baktığımızda bazı pozisyonlar tamamen ortadaydı; Fred topu kapabilse tehlikeli bir atağı başlatabilirdik. Kısacası Ederson'a sahip olduğumuz için mutluyuz."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
Depremle ortaya çıktı! Yıllarca haberleri olmadan üstünde yaşamışlar

Depremle ortaya çıktı! Yıllarca bakın neyin üzerinde yaşamışlar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.