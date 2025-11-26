Yiğit Efe Demir Fenerbahçe Ferençvaroş maçında oynayacak mı?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Ferencvaros'u İstanbul'da konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, rakiplerinin bu sezonki en zorlu ekiplerden biri olduğunu ifade etti. Taraftarların merak ettiği konu ise: Yiğit Efe Demir, Fenerbahçe ile Ferencvaros arasındaki bu kritik karşılaşmada görev alacak mı?

YİĞİT EFE DEMİR FENERBAHÇE–FERENCVAROŞ MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma temposuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sözlerine başladı.

Bel fıtığı ameliyatı geçiren Cenk Tosun'un yerine kadroya dahil edilen Levent Mercan'ın mücadelede görev alabileceğini belirten Tedesco, savunmadaki eksiklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Efe (Yiğit Efe Demir) sahada olacak. Artık onun zamanı geldi. Çok yetenekli, genç, güçlü ve aynı zamanda zeki bir oyuncu. Geçen sezon Karagümrük'teki performansını yakından takip ettim. Karakteri çok sağlam. Şu anda maç temposu eksik olabilir ama hata yaparsa bile onu affederim. Önemli olan rahat olması ve Fenerbahçe formasıyla oynamanın keyfini çıkarması."

EDERSON HAKKINDA TEDESCO'NUN AÇIKLAMASI

Ederson'la ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren Tedesco, Brezilyalı oyuncunun çok yönlü oyun yapısına vurgu yaptı:

"Ederson'un çözüm üretme kapasitesi çok yüksek. Şuradan vurduğu topun Samandıra girişine kadar gidebileceğini söyleyebilirim; o kadar güçlü bir oyuncu. Bazen kısa paslarla, bazen rakibi üstümüze çekerek uzun toplarla oynuyoruz. Bu tamamen pozisyonun gerektirdiğine göre değişiyor. Kısa, orta ve uzun paslarda çok başarılı. Bizim için önemli bir koz. Topa sahip olmak isteyen bir takımız ve bu oyunda onun varlığı bizim için büyük avantaj. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında yediğimiz gollere baktığımızda bazı pozisyonlar tamamen ortadaydı; Fred topu kapabilse tehlikeli bir atağı başlatabilirdik. Kısacası Ederson'a sahip olduğumuz için mutluyuz."