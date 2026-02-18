Hasret Gültekin'in ardından yıllarca hafızalarda yer eden Yeter Gültekin, tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Yeter Gültekin neden öldü? Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin kimdir? Detaylar...

YETER GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Yeter Gültekin, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilen Gültekin'in vefatı, ailesi ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Kanser tedavisi sürecine ilişkin ayrıntılı tıbbi bilgiler kamuoyuyla paylaşılmazken, ölüm nedeninin hastalığa bağlı olduğu açıklandı. Vefat haberi, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat tarafından duyuruldu ve kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yeter Gültekin'in Köln'de toprağa verileceği bilgisi de yine aynı açıklama kapsamında kamuoyuna yansıdı. Almanya'da uzun yıllardır yaşamını sürdüren Gültekin'in cenaze töreninin burada gerçekleştirileceği belirtildi.

HASRET GÜLTEKİN'İN EŞİ YETER GÜLTEKİN KİMDİR?

Yeter Gültekin, Almanya doğumlu ve büyümüş bir isimdir. Ailesi 1980'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş ve yaşamlarını burada sürdürmüştür. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da yetişen Gültekin, iki kültür arasında büyüyen bir kuşağın temsilcilerinden biri olmuştur.

Yeter Gültekin ile Hasret Gültekin'in yolları 1989 yılında Almanya'nın Leonberg kentinde kesişti. Bu tanışma, kısa sürede güçlü bir bağa dönüştü. Çift, 1991 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi.