YETENEK SINAVI SONUÇLARI 2026 (TAM İSİM LİSTESİ) Güzel Sanatlar, Spor Lisesi, İmam Hatip yetenek sınav sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine öğrenci alımı kapsamında gerçekleştirilen 2026 yetenek sınavı sürecinde gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre merkezî 1. yerleştirme işlemine ilişkin asil ve yedek listeler 13 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar ise sonuçların yayımlanmasının ardından kayıt işlemleri ve yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, yetenek sınav sonuçları isim listesi yayımlandı mı, sonuçlara nereden ve nasıl bakılır? İşte MEB takviminde yer alan resmi bilgiler…

YETENEK SINAVI SONUÇLARI 2026 (TAM İSİM LİSTESİ)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre, merkezî 1. yerleştirme işlemine ait asil ve yedek listeler 13 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, yerleştirme durumlarını ilgili okul müdürlükleri ile Milli Eğitim Bakanlığının yayımlayacağı resmi duyurular üzerinden takip edebilecek.

Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek, tam isim listesi ve resmi sorgulama bağlantısı bu sayfaya eklenecektir.

YETENEK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı kılavuza göre, merkezî 1. yerleştirme işlemine ilişkin asil ve yedek listelerin ilan tarihi 13 Temmuz olarak belirlendi.

Asil listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri ise 13-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlk yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için ikinci ve üçüncü yerleştirme işlemleri ağustos ayında yapılacak.

Bunun yanı sıra, yetenek sınavı sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen veya kayıt hakkı elde edemeyen adaylara yönelik ek yerleştirme kapsamında boş kontenjanlar 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

YETENEK SINAV SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Yetenek sınavı yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi duyuruları doğrultusunda sonuçlarını takip edebilecek.

Yerleştirme sonuçlarının yayımlanmasının ardından adaylar;

Asil veya yedek listede yer alıp almadıklarını,

Kayıt hakkı kazanıp kazanmadıklarını,

Yerleştirildikleri okul bilgilerini,

resmi sonuç ekranı ve ilgili okul müdürlükleri aracılığıyla öğrenebilecek.

Resmi sonuç ekranı erişime açıldığında haberimiz güncellenecek ve sorgulama bağlantısı okuyucularla paylaşılacaktır.

YERLEŞTİRME VE EK YERLEŞTİRME TAKVİMİ

2026 takviminde yer alan bilgilere göre süreç şu şekilde ilerleyecek:

Merkezî 1. yerleştirme asil ve yedek listeleri: 13 Temmuz 2026

Asil adayların kesin kayıt işlemleri: 13-22 Temmuz 2026

Boş kontenjanlar için ikinci ve üçüncü yerleştirmeler: Ağustos 2026

Ek yerleştirme boş kontenjanlarının ilanı: 14 Ağustos 2026

Ek yerleştirme sürecinde yetenek sınavı puanı bulunan adaylar en fazla 5 okul/alan tercihi yapabilecek.

TERCİH HAKKI VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

2026 kılavuzuna göre adaylar, okul türü ve alan farklılığı gözetilerek en fazla 3 tercih yapabiliyor.

Ek yerleştirme döneminde ise yetenek sınavı puanı bulunan adaylara en fazla 5 okul veya alan tercih etme hakkı tanınıyor.

Yerleştirme sürecinde;

Yetenek sınavında 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılıyor.

Dağıtım puanı ise yetenek sınavı puanının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u esas alınarak hesaplanıyor.

Bu hesaplama doğrultusunda adayların yerleştirme işlemleri, yayımlanan resmi kılavuz hükümlerine göre gerçekleştiriliyor.

Not: Sonuçların ilan edilmesinin ardından bu haber güncellenecek; tam isim listesi ile resmi sonuç sorgulama bağlantısı eklenecektir. Metindeki tüm bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 yetenek sınavı takviminde yer alan resmi açıklamalar esas alınarak hazırlanmıştır.