Yeşim Öksüz kimdir? Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz kaç yaşında, nereli?

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Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da kayınvalidesi Beyhan Öksüz ile birlikte yer alan Yeşim Öksüz merak konusu oldu. 2017 yılında Erdi Öksüz ile evlenen ve bir oğlu bulunan Yeşim'in yaşı, memleketi ve mesleği izleyiciler tarafından araştırılıyor. “Yeşim Öksüz kaç yaşında, nereli?” sorusunun yanıtı ve Yeşim Öksüz hakkında merak edilenler haberin devamında...

YEŞİM ÖKSÜZ KİMDİR?

Yeşim Öksüz, Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının tanınan gelinlerinden biridir. Kayınvalidesi Beyhan Öksüz ile birlikte yarışmaya geri dönen Yeşim, programdaki performansıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. İstanbul'da yaşayan Yeşim Öksüz, 2017 yılında Erdi Öksüz ile evlendi ve bir oğlunun annesidir.

YEŞİM ÖKSÜZ KAÇ YAŞINDA?

Yeşim Öksüz, 8 Aralık 1991 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

YEŞİM ÖKSÜZ NERELİ?

Yeşim Öksüz aslen Adıyamanlıdır. İstanbul'da yaşayan Öksüz, hayatını burada sürdürüyor.

YEŞİM ÖKSÜZ'ÜN KARİYERİ

Yeşim Öksüz'ün mesleği grafik tasarımcılıktır. Gelinim Mutfakta yarışmasıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Yeşim, kayınvalidesi Beyhan Öksüz ile birlikte programa yeniden katıldı. Yarışmada mutfaktaki becerileriyle mücadele eden Yeşim, Gelinim Mutfakta tarihinde iz bırakan gelinler arasında yer alıyor.