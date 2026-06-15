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Yeşil Burun Adaları kalecisi kim, Vozinha hangi takımda oynuyor?

Yeşil Burun Adaları kalecisi kim, Vozinha hangi takımda oynuyor?
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“Yeşil Burun Adaları kalecisi kim, Vozinha hangi takımda oynuyor?” sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Afrika futbolunun deneyimli isimlerinden biri olan Vozinha, özellikle milli takım performansıyla dikkat çekiyor. Taraftarlar, tecrübeli file bekçisinin kariyerine hangi kulüpte devam ettiğini ve son durumunu merak ediyor.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nın kalesini koruyan Vozinha, uluslararası arenada gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. “Vozinha hangi takımda oynuyor?” sorusu gündemdeki yerini korurken, deneyimli kalecinin hem kulüp kariyeri hem de milli takım geçmişi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Cape Verde national football team formasıyla sahaya çıkan tecrübeli isim, takımının en önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

YEŞİL BURUN ADALARI KALECİSİ KİM?

Futbolseverler tarafından merak edilen “ Yeşil Burun Adaları kalecisi kim?” sorusunun cevabı, tecrübeli file bekçisi Vozinha oldu. Afrika futbolunun önemli isimlerinden biri olan Vozinha, uzun yıllardır ülkesinin milli takımında görev yaparak istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

Josimar Dias veya bilinen ismiyle Vozinha, Yeşil Burun Adaları millî futbol takımında ve kaleci pozisyonunda görev yapan futbolcudur. 40 yaşındadır.

VOZINHA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Deneyimli kaleci Vozinha, kulüp kariyerine Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Cihas formasıyla devam ediyor.  

MİLLİ TAKIMDAKİ ÖNEMLİ ROLÜ

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nın kalesini koruyan Vozinha, özellikle uluslararası turnuvalarda yaptığı kurtarışlarla takımının en güvenilir isimlerinden biri olarak görülüyor. Tecrübesi ve liderliğiyle savunmanın önemli bir parçası olan kaleci, takımın başarısında kilit rol üstleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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