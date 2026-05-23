Yerel seçimler iptal edilecek mi? SON DAKİKA! Yerel seçimlerin iptali için YSK’ya başvuran CHP üyesi kim?

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından başlayan tartışmalar, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin yeni bir başvuruyla yeniden gündeme geldi. Bir CHP üyesi, yerel seçimlerin iptali talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. YSK, yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu başvuruya dair kararını verdi. Peki, Yerel seçimler iptal edilecek mi? Yerel seçimlerinin iptali için YSK’ya başvuran CHP üyesi kim? Detaylar...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi hakkında verdiği karar da sürecin dikkat çeken bir diğer boyutunu oluşturdu. Mahkeme, kurultay sürecini “tüm sonuçlarıyla birlikte iptal” ederken, gerekçede “irade fesadı” ve organize rüşvet iddialarının yer aldığı ifade edildi. Kararla birlikte Özgür Özel ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin görevi devralacağı yönünde hüküm kurulduğu belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından yerel seçimlerin hukuki statüsüne ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

CHP üyesi tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvuruda, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin iptali talep edildi. Başvurunun gerekçesi olarak, kurultay sürecine ilişkin verilen mahkeme kararının ardından oluşan hukuki durum gösterildi.

YSK, yapılan inceleme sonucunda başvuruyu reddetti. Böylece yerel seçimlerin iptali yönündeki talep kabul edilmemiş oldu.