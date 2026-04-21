Son günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılan iddialar, Yeraltı dizisinin yayın hayatına son verildiği yönünde bir algı oluşturdu. Özellikle farklı şehirlerde yaşanan üzücü olayların ardından televizyon içeriklerine yönelik tartışmaların artması, dizinin akıbetine dair yanlış bilgilerin daha geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu. Peki, Yeraltı yeni bölüm ne zaman? Yeraltı kaldırıldı mı, bitti mi? Detaylar...

YERALTI DİZİSİ KALDIRILDI MI, BİTTİ Mİ?

Ancak güncel yayın akışı verileri ve kanal açıklamaları bu iddiaları doğrulamıyor. NOW TV ekranlarında çarşamba günleri izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisi yayın akışında yer almaya devam ediyor. Bu durum, yapımın ne final yaptığı ne de yayından kaldırıldığı anlamına geliyor.

Dizinin kaldırıldığına yönelik söylentilerin aksine, yayın planlamasında herhangi bir iptal kararı bulunmuyor. Televizyon kanallarının haftalık yayın çizelgelerinde Yeraltı dizisinin yeni bölümlerinin planlandığı görülüyor. Bu da dizinin aktif yayın sürecini sürdürdüğünü net şekilde ortaya koyuyor.

Sektör kaynaklarına göre, televizyon dizilerinde “yayından kaldırma” ya da “final kararı” gibi gelişmeler genellikle resmi açıklamalarla duyurulur. Yeraltı dizisi özelinde ise şu ana kadar bu yönde bir resmi bilgilendirme yapılmış değil. Bu nedenle dolaşımdaki içerikler doğrulanmış bilgi niteliği taşımıyor.

YERALTI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeraltı dizisinin yeni bölüm yayın tarihiyle ilgili en net bilgi, kanalın haftalık yayın akışında yer alıyor. NOW TV’nin çarşamba günlerine konumlandırdığı dizi, düzenli yayın planına uygun şekilde izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.

Yayın akışına göre Yeraltı dizisinin yeni bölümü yine çarşamba akşamı ekranlarda olacak şekilde planlanmış durumda.