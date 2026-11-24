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Now TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin 23. bölümüyle ilgili izleme aramaları gündeme geldi. Dizinin 18 Kasım 2026 Çarşamba günü ekrana gelen 23. bölümünün YouTube'da bulunmaması, izleyicilerin “Yeraltı son bölüm yayınlanmadı mı, 23. bölüm neden YouTube'da yok?” sorularına yanıt aramasına neden oldu. Ancak dizinin resmî NOW TV sayfasında 23. bölüm yer alıyor.

YERALTI 23. BÖLÜM YAYINLANMADI MI?

Yeraltı dizisinin 23. bölümü yayınlandı. Bölüm, 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dolayısıyla 23. bölümün televizyonda yayınlanmadığı yönündeki bilgiler doğru değil. NOW TV'nin resmî internet sitesinde de bölüm arşivinde 23. bölüm bulunuyor.

YERALTI 23. BÖLÜM YOUTUBE'DA NEDEN YOK?

Yeraltı'nın 23. bölümünün YouTube'da neden yayınlanmadığına ilişkin NOW TV tarafından yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle bölümün YouTube'a yüklenmemesinin kesin nedeni hakkında bilgi vermek mümkün değil.

Ancak izleyiciler 23. bölüme NOW TV'nin resmî internet sitesindeki bölüm arşivinden ulaşabiliyor. Dizinin yayınlanan bölümleri ve yeni bölüm tanıtımları da kanalın resmî sayfasında yer alıyor.

YERALTI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeraltı dizisi çarşamba günleri saat 20.00'de NOW TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin resmî sayfasında 24. bölümün ilk fragmanının da yer alması nedeniyle yeni bölümün 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor.

YERALTI 23. BÖLÜMDE NE OLDU?

Yeraltı'nın 23. bölümünde Haydar Ali ile Bozo arasındaki anlaşmazlık ve geçmişten gelen sırlar ön plana çıktı. İki karakter arasındaki kırılmanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken bölümün ardından gözler yeni bölümde yaşanacak gelişmelere çevrildi.