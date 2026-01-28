Yeraltı dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, uyarlama mı?

Oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizi, yeraltı dünyasının sert gerçekleri arasında filizlenen sarsıcı bir aşk öyküsünü ekrana taşıyor. Aşk, suç ve dramın iç içe geçtiği bu yapım için izleyiciler, Yeraltı dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?

YERALTI DİZİSİNİN SENARYOSUNU BERNA ARUZ KALEME ALIYOR

"Yeraltı" dizisinin hikâyesi ve senaryosu, başarılı kalem Berna Aruz imzası taşıyor. Güçlü karakter derinliği ve dramatik kurgularıyla tanınan Aruz, bu projede izleyiciyi karanlık bir dünyanın içine çekerken duygusal bağları da merkeze alıyor.

GERİLİMİN MERKEZİNDE SÜRÜKLEYİCİ BİR AŞK HİKÂYESİ

Dizi, yalnızca sert ve karanlık atmosferiyle değil, aynı zamanda hikâyenin merkezine yerleştirilen yoğun bir aşk anlatısıyla dikkat çekiyor. Yeraltı dünyasının acımasız gerçekleri içinde filizlenen bu ilişki, gerilimi daha da derinleştirerek izleyiciyi her bölümde yeni bir çatışmanın içine sürüklüyor.

HİKÂYE TAMAMEN KURGUSAL

"Yeraltı" dizisinde anlatılan olaylar ve karakterler tamamen kurgudan oluşuyor. Gerçek kişi ya da olaylarla doğrudan bir bağlantı bulunmayan yapım, özgün dünyası ve senaryosuyla izleyiciye sinematografik bir deneyim sunmayı hedefliyor.

UYARLAMA DEĞİL, ÖZGÜN BİR PROJE

Dizinin herhangi bir yabancı ya da yerli yapımdan uyarlandığına dair bir bilgi bulunmuyor. "Yeraltı", baştan sona özgün bir senaryo olarak geliştirilmiş ve televizyon izleyicisine yeni bir hikâye sunmak üzere tasarlanmış durumda.