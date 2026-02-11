Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi, ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi topladı. Ancak dizinin setinde yaşandığı öne sürülen bazı gelişmeler, magazin gündeminde tartışma yarattı. Peki, Yeraltı dizi setinde ne oldu? Yeraltı dizi setinde neden kavga çıktı? Detaylar haberimizde.

YERALTI DİZİ SETİNDE NEDEN KAVGA ÇIKTI?

Sette yaşandığı öne sürülen kriz, özellikle başrol oyuncuları arasında sorun yaşandığı iddialarını gündeme getirdi. Bazı kaynaklar, fotoğraf krizinin ardından Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş arasında profesyonel bir gerginlik yaşandığını öne sürdü.

Dizinin yapım ekibinden veya oyunculardan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak magazin kulisleri ve sosyal medya yorumları, bu tür krizlerin çoğunlukla yanlış anlaşılmalardan kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.