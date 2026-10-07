Yeraltı Derya'nın eşi Bora kim, Bora'yı kim oynuyor, Yeraltı'nın Bora'sı Jak Cem Avnayim kimdir?

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Yeraltı'nın yeni sezonunda Derya ile birlikte ekrana gelen Bora karakteri, Bozo'nun geçmişiyle bağlantılı gelişmeler nedeniyle izleyicilerin radarına girdi. İlk bölümün ardından "Bora kimdir, Derya ile nasıl evlendi, karakterin Bozo ile bir bağı var mı, Bora'yı oynayan oyuncu kim?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Yeraltı'nın Bora'sı ve karaktere hayat veren oyuncuya dair ayrıntılar haberimizde.

YERALTI BORA KİMDİR?

Now ekranlarında 7 Ekim'de ikinci sezonuna başlayan Yeraltı'nın yeni karakterlerinden biri Bora oldu. Bora, Şükran Ovalı'nın canlandırdığı Derya'nın eşi olarak hikâyeye dahil oldu. Derya'nın Bozo'nun eski sevgilisi olması, Bora'yı da Bozo'nun geçmişiyle bağlantılı gelişmelerin tam ortasına yerleştirdi.

BORA İLE BOZO KARŞI KARŞIYA

Derya'nın, Haydar Ali ile Sultan'ın düğün gününde ortaya çıkması, Bozo'nun geçmişinde kalan defterleri yeniden açtı. Derya'nın evli olarak geri dönmesiyle birlikte eşi Bora da hikâyenin merkezine taşındı. Yeni sezonda Bozo ile Bora arasında gerilim yaşanması bekleniyor.

BORA'YI KİM OYNUYOR?

Yeraltı'nın Bora'sına Jak Cem Avnayim hayat veriyor. Oyuncu, dizinin ikinci sezonunda kadroya katılan yeni isimler arasında yer alıyor. Dizinin kadrosuna Bora Sivri adında bir oyuncunun da katılması nedeniyle isimler zaman zaman karıştırılıyor. Ancak Bora karakterini canlandıran oyuncu Jak Cem Avnayim.

JAK CEM AVNAYİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Jak Cem Avnayim, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 42 yaşındaki oyuncu, kariyerine 2005 yılında sunucu olarak başladı. Daha sonra Craft Oyunculuk Atölyesi'nde eğitim alarak oyunculuğa yönelen Avnayim, televizyonun yanı sıra tiyatro ve seslendirme alanlarında da çalışmalar yaptı.

JAK CEM AVNAYİM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Jak Cem Avnayim, kariyeri boyunca Aliye, Beni Böyle Sev, Her Şey Yolunda Merkez, Masumlar Apartmanı, Çember ve Gecenin Ucunda gibi dizilerde rol aldı. Oyuncunun yakın dönemdeki en dikkat çeken rollerinden biri ise Şakir Paşa Ailesi'nde canlandırdığı Emin karakteri oldu. Avnayim, bu yapımın ardından Yeraltı ile ekranlara döndü.