Yeraltı dizisinin ilk sezonu 20 Mayıs'ta ekrana gelen 16. bölümle sona erdi. Sezon finalinin ardından gözler dizinin yeni sezon tarihine çevrilirken, Yeraltı 2. sezon için beklenen tarih aralığı da gündeme geldi. Peki, Yeraltı 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeraltı yeni sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Detaylar...

YERALTI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Now ekranlarında çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Yeraltı dizisi, ilk sezonuyla dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Ekran yolculuğu boyunca reyting listelerinin zirvesini zorlayan dizi, 20 Mayıs akşamı yayınlanan 16. bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon arasının ardından yapımın yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak edilmeye başlandı.

YERALTI YENİ SEZON NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU?

Yeraltı dizisinin yeni sezon tarihi konusunda şu ana kadar kanal yönetimi ve yapımcı tarafından kesin bir tarih duyurulmadı. Bu nedenle dizinin 2. sezon ilk bölümünün hangi gün yayınlanacağı henüz netlik kazanmış değil.

Dizi, ilk sezonunda çarşamba akşamları NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu. 20 Mayıs'ta yayınlanan 16. bölümle birlikte sezon finali yapan yapım, yaz arasına girdi.

Yeni sezon için çekim hazırlıklarının hız kazanmasıyla birlikte dizinin ekranlara dönüşü yeniden gündeme geldi. Yeraltı'nın 2026 yılının eylül ayının sonu veya ekim ayının ilk haftasında yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Ancak söz konusu dönem, şu aşamada yalnızca beklenen yayın aralığı olarak öne çıkıyor. Yeraltı 2. sezon için kesin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle yeni sezonun ilk bölümünün tam yayın günü ve tarihi konusunda resmi duyurunun beklenmesi gerekiyor.