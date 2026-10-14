Haberler

Yeni Parti siyah bant eylem olayı nedir? Yeni Parti siyah bant eylemini neden yapıyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti siyah bant eylem olayı nedir? Yeni Parti siyah bant eylemini neden yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler öncesinde gerçekleştirdikleri siyah bant eylemi gerçekleştirdi. Milletvekilleri, ağızlarına ve gözlerine siyah bant takarak kayyum atamasına karşı çıktı. Peki Yeni Parti siyah bant eylem olayı nedir? Yeni Parti siyah bant eylemini neden yapıyor? Detaylar haberimizde.

Yeni Parti milletvekilleri, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler öncesinde siyah bantlı eylem gerçekleştirdi. Milletvekillerinin ağızlarına ve gözlerine siyah bant takarak yaptığı eylem, gündeme geldi. Peki,  Yeni Parti siyah bant eylem olayı nedir? Yeni Parti siyah bant eylemini neden yapıyor? Detaylar haberimizde.

YENİ PARTİ SİYAH BANT EYLEM OLAYI NEDİR?

Yeni Parti milletvekilleri, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki göstermek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler öncesinde siyah bantlı eylem gerçekleştirdi. Milletvekilleri, ağızlarına ve gözlerine siyah bant takarak Halk TV'ye kayyum atanmasına karşı tepkilerini gösterdi.

YENİ PARTİ SİYAH BANT EYLEMİNİ NEDEN YAPIYOR?

Yeni Parti milletvekillerinin siyah bant eylemi, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki amacıyla gerçekleştirildi. Milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler öncesinde ağızlarına ve gözlerine siyah bant takarak eylem yaptı.

Halk TV'ye kayyum atanması, Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşti. Yeni Parti milletvekilleri de söz konusu kayyum atamasına karşı siyah bant takarak tepkilerini ortaya koydu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 79 sitede yayınlandı.
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan ceza kesti

Bankacılık sektöründe deprem! Gözünün yaşına bakmadılar
Tarık Akan'ın üç çocuğu doğum günü etkinliğinde bir araya geldi

Yeşilçam'ın efsanesinin çocukları yıllar sonra aynı karede
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti

Ana haber yayından kalktı, ünlü sunucu işsiz kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyda Coşkun’dan Mehmet Ali Erbil’in son evliliğine gönderme: Onun da yiyeceği ekmek varmış senden

Mali'nin son eşine Coşkun kardeşlerden gönderme: Onun da...
Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinde ilk duruşma İstanbul'da görülecek

Mezdeke Aynur cinayetinde hesap günü! 4 sanığa müebbet talebi
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi

Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü

29 yıl sonra aynı zihniyet
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş

Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Halle Berry’den oğluna şiddet uyguladığı iddiasına yanıt: Fotoğraf kanıt değil

Oğluna şiddet uygulamakla suçlanmıştı! Oscarlı oyuncudan yanıt geldi
Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü

Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü