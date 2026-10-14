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Yeni Parti milletvekilleri, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler öncesinde siyah bantlı eylem gerçekleştirdi. Milletvekillerinin ağızlarına ve gözlerine siyah bant takarak yaptığı eylem, gündeme geldi. Peki, Yeni Parti siyah bant eylem olayı nedir? Yeni Parti siyah bant eylemini neden yapıyor? Detaylar haberimizde.

YENİ PARTİ SİYAH BANT EYLEM OLAYI NEDİR?

Yeni Parti milletvekilleri, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki göstermek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler öncesinde siyah bantlı eylem gerçekleştirdi. Milletvekilleri, ağızlarına ve gözlerine siyah bant takarak Halk TV'ye kayyum atanmasına karşı tepkilerini gösterdi.

YENİ PARTİ SİYAH BANT EYLEMİNİ NEDEN YAPIYOR?

Yeni Parti milletvekillerinin siyah bant eylemi, Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki amacıyla gerçekleştirildi. Milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler öncesinde ağızlarına ve gözlerine siyah bant takarak eylem yaptı.

Halk TV'ye kayyum atanması, Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşti. Yeni Parti milletvekilleri de söz konusu kayyum atamasına karşı siyah bant takarak tepkilerini ortaya koydu.