Yeni Niğde İl Emniyet Müdürü kim oldu? Niğde İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer kimdir?

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararname doğrultusunda Emniyet teşkilatında kapsamlı değişiklikler gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik atama kararları Resmî Gazete'de duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye görebazı illerin emniyet müdürü değişti. Peki, Yeni Niğde İl Emniyet Müdürü kim oldu? Niğde İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer kimdir?

ATAMA KARARLARI YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan atamalar açıklandı.

Atama Listesi:

1. Gökalp Şener: Bilecik İl Emniyet Müdürü iken Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

2. Ümit Bitirik: Yalova İl Emniyet Müdürü iken Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

3. Yılmaz Delen: Niğde İl Emniyet Müdürü iken Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

4. Erdem Çağlar: Polis Başmüfettişi iken Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

5. Erdinç Yüceer: Polis Başmüfettişi iken Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

YENİ NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Erdinç Yüceer, Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Erdinç Yüceer hakkında detaylar geliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
