Yeni Mersin İl Emniyet Müdürü kim oldu? Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş kimdir?

Yeni Mersin İl Emniyet Müdürü kim oldu? Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararname doğrultusunda Emniyet teşkilatında kapsamlı değişiklikler gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik atama kararları Resmî Gazete'de duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre bazı illerin emniyet müdürü değişti. Peki, Yeni Mersin İl Emniyet Müdürü kim oldu? Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş kimdir?

ATAMA KARARLARI YAYINLANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan atamalar açıklandı.

YENİ MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ KİMDİR?

1968 İzmir doğumlu olan Sayın İl Emniyet Müdürümüz Fahri AKTAŞ 1987 yılında Polis Koleji'nden, 1991 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Sırasıyla Adana, Van, Erzurum, Şırnak illerinde değişik rütbelerde TEM, İstihbarat, KOM, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, PMYO Öğretmen Emniyet Müdürü görevlerinde bulundu. Askerliğini 1994-1996 yılları arasında Kayseri 1.Komando Tugayında (Şırnak/Cudi üs bölgesi) Asteğmen rütbesinde tamamladı.

2005-2006 Mersin Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (MBA) alanında Yüksek Lisans Eğitimi yaptı. BM Polis Barışgücünde (UNPOL), Haiti (MİNUSTAH) ve Fildişi Sahili (ONUCİ) ülkelerinde yurtdışı görevler almış, Güney Koreile Almanya'da resmi toplantı ve temaslarda bulunmuştur.

2015 yılında Adana İlinde "TEM, Güvenlik ve Çevik Kuvvet" birimlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı iken, EGM YüksekDeğerlendirme Kurulu Kararı ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. 2015-2017 yıllar arasında Polis Başmüfettişi olarak Özel Güvenlik Denetleme Adana Bölge Başkanı, 2017-2021 yılları arasında Giresun İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. Resmi gazetede yayınlanan 2021/307 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Zonguldak İl Emniyet Müdürü olarak atanmış, 14.07.2021 tarihinde göreve başlamıştır. Aktaş 2 Ağutsos 2023 itibariyle de Bursa İl Emniyet Müdürü oldu. Evli ve 2 kız babasıdır. İyi derecede Fransızca bilmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
