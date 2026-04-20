Yemekteyiz Zeynel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynel Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 20-25 Nisan haftasında yarışacak olan Zeynel Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Zeynel Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynel kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ZEYNEL KİMDİR?

Mutfaktaki ustalığını ve memleketinin kadim yemek kültürünü sergilemeye hazırlanan 50 yaşındaki Diyarbakırlı yarışmacı, samimiyeti ve tecrübesiyle dikkat çekiyor. Üç çocuk babası olan ve hayatını ailesine adayan tecrübeli isim, yarışmadaki iddiasını sadece mutfaktaki hızıyla değil, yılların birikimi olan el lezzetiyle de ortaya koyuyor. Hem bir baba şefkatiyle hem de bir usta disipliniyle tezgah başına geçen Diyarbakırlı yarışmacı, izleyicilere gerçek bir lezzet şöleni vadediyor.

ET YEMEKLERİNİN EFENDİSİ: DİYARBAKIR MUTFAĞI EKRANLARA GELİYOR

Diyarbakır’ın zengin mutfak mirasını damarlarında hisseden yarışmacı, özellikle et yemekleri konusundaki uzmanlığıyla rakiplerine gözdağı veriyor. Etin en doğru şekilde işlenmesinden, tam kıvamında pişirilmesine kadar her aşamaya hakim olan 50 yaşındaki usta, geleneksel tarifleri kendine has dokunuşlarla sunacak. Sofrasında lezzeti ve doyuruculuğu ön planda tutan Diyarbakırlı baba, hazırlayacağı menüyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakmaya kararlı.

ŞEHRİN GÜRÜLTÜSÜNDEN UZAK: DOĞA TUTKUNU BİR YAŞAM

Hayatın stresini ve yorgunluğunu tabiatın kucağında atan yarışmacı, tam bir doğa aşığı olarak biliniyor. Boş zamanlarının çoğunu açık havada, yeşillikler içinde geçirmeyi seven üç çocuk babası, bu tutkusunu mutfağına da yansıtıyor. Doğal ürünlerin gücüne inanan ve sakinliğini doğadan alan tecrübeli isim, yarışma stresini de bu dingin yapısı sayesinde yönetmeyi planlıyor. Onun için doğa, sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda lezzetlerinin ilham kaynağı.

200 BİN TL’LİK ÖDÜLLE EŞİNE ANLAMLI JEST

Yarışma sonunda 200 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi olması durumunda yapacağı ilk işi açıklayan yarışmacı, vefa dolu yaklaşımıyla takdir topladı. Kazandığı ödülle hayat arkadaşına olan sevgisini ve teşekkürünü göstermek isteyen Diyarbakırlı baba, eşine şık bir bilezik hediye etmeyi planlıyor. Aile bağlarına verdiği önemle öne çıkan yarışmacı, büyük ödülü sadece bir kazanç değil, eşine duyduğu minnetin bir nişanesi olarak görüyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.