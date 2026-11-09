Yemekteyiz Yeliz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeliz Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz'in yeni haftasında ekrana gelen Yeliz Hanım'ın hayatı, programı takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. İzleyiciler, Yeliz Hanım'ın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu merak ediyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeliz Hanım hakkında bilinenler.

YEMEKTEYİZ YELİZ KİMDİR?

Yemekteyiz'in 9-13 Kasım haftasında yarışan Yeliz Hanım, 41 yaşında. Aslen Trabzonlu olan Yeliz Hanım, iki çocuk annesi. Yarışmacının hazırlayacağı menü ve hafta boyunca göstereceği performans, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

YEMEKTEYİZ YELİZ HANIM KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz yarışmacısı Yeliz Hanım, 41 yaşında.

YEMEKTEYİZ YELİZ HANIM NERELİ?

Yemekteyiz yarışmacısı Yeliz Hanım, aslen Trabzonlu.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, İngiliz yapımı Come Dine with Me formatı temel alınarak hazırlanan bir yemek yarışması programı. Türkiye'de ilk kez Ekim 2008'de Show TV ekranlarında yayınlanan program, Ekim 2012'de FOX'a geçti. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanan Yemekteyiz, Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Programda her hafta beş yarışmacı, sırayla birbirlerini evlerinde ağırlayarak hazırladıkları menülerle puan topluyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor.