Yemekteyiz Pervane kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pervane Hanım kaç yaşında, nereli?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 19-23 Ekim haftasında yarışacak olan Pervane Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Pervane Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Pervane Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ PERVANE KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon reİlhante dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.