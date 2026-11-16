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Yemekteyiz Özlem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem Hanım kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Özlem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Özlem Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-20 Kasım haftasında yarışacak olan Özlem Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Özlem Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Özlem Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ÖZLEM KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon reGörkemte dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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