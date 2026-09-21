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Yemekteyiz Onur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur Bey kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Onur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Onur Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 21-25 Eylül haftasında yarışacak olan Onur Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Onur Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ONUR KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon reOnurte dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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