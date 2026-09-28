Yemekteyiz Önder kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Önder Hanım kaç yaşında, nereli?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 28 Eylül - 2 Ekim haftasında yarışacak olan Önder Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Önder Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Önder Hanım kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Önder Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Önder Hanım kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ ÖNDER KİMDİR?
Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
YEMEKTEYİZ HAKKINDA
Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.