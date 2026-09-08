Yemekteyiz Nurhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurhan Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 8-11 Eylül haftasında yarışacak olan Nurhan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Nurhan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurhan Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ NURHAN KİMDİR?

Nurhan Yavuz hakkında araştırmalar hız kazanırken, ünlü isimle ilgili merak edilen bilgiler de gündeme geliyor. Aslen Malatyalı olduğu belirtilen Nurhan Yavuz, yaşamını İstanbul'da sürdürüyor. Özel hayatı ve mesleğiyle dikkat çeken Yavuz'un üç çocuk annesi olduğu biliniyor.

Nurhan Yavuz'un aslen Malatyalı olduğu ifade ediliyor. Malatya kökenli olan Yavuz, yaşamını uzun süredir İstanbul'da sürdürüyor. İstanbul'da ailesiyle birlikte hayatına devam eden Nurhan Yavuz'un memleketi de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Nurhan Yavuz'un tekstil sektöründe çalıştığı belirtiliyor. İstanbul'da tekstil alanında çalışan Yavuz, iş hayatını aile yaşamıyla birlikte sürdürüyor.

Nurhan Yavuz'un üç çocuğu bulunuyor. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Yavuz'un özel hayatına ilişkin detaylar da araştırılan konular arasında yer alıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.